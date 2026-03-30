O motorista, a assessora, o primeiro-ministro e o amigo dele: eis "Sr. Engenheiro", a farsa musical inspirada em José Sócrates

Sr. Engenheiro — Alegadamente Um Musical conta uma história, apresenta personagens e situações concretas, mas “não toma partido”, explica o autor do texto. “Pegamos nos factos e mostramos às pessoas, não fiz nenhum julgamento na escrita e o Rui [Melo] também não fez na encenação. Exageramos ao ponto de as pessoas perceberem o quão ridículo é — se bem que alguns factos já são ridículos por si só —, mas a qualificação jurídica, se é crime ou não é, se é culpado ou não é, isso o público faz no caminho para casa.”

Henrique Dias e Rui Melo são os responsáveis por expressões icónicas, como “não tenho saúde para ser pobre” ou “as gaivotas às vezes mandam-se aos telemóveis a pensar que é pão de mistura”, saídas de produções como Pôr do Sol ou FELP, respetivamente. Aqui, os palavrões são permitidos e as referências que todos conhecem tornam os diálogos ainda mais cómicos. “Não pedia fatura, ficou com um copo do Rock in Rio, essas coisas”, responde a ministra quando questionada sobre os eventuais atos ilegais do primeiro-ministro; “‘Algum dinheiro’ é o que as avós guardam nas latas da Cuétara”, diz a procuradora quando o arguido tenta desvalorizar os milhões que gastou e cuja origem não consegue explicar; ou “as pessoas com poder não são investigadas, são vítimas de uma cabala”, assegura o protagonista.

Os momentos musicais também ficam a ecoar na cabeça já depois do fim do espetáculo, como a cena em que, perante o elenco vestido com bibes vermelhos, a personagem principal se prepara para dar uma lição. “O tio senhor engenheiro vai explicar-vos o que é alegadamente.”

E explica, a cantar e a dançar, enquanto pede a ajuda do público que, por esta altura, já estará seguramente a rir. “Posso ser ladrão, mas só alegadamente, mesmo que aconteça à frente de toda a gente. Todos!”

Elenco fechado, mesmo sem papéis atribuídos

Quando Henrique Dias começou a escrever, já sabia que seria Rui Melo a encenar e isso facilitou o processo. “Íamos falando e, quando eu estava a escrever as músicas com ele, já tínhamos uma ideia de onde ficariam”, diz o autor.

Tanto um como o outro já tinham trabalhado com os dez atores — Alexandre Carvalho, Brienne Keller, Jorge Mourato, Manuel Marques, Marta Andrino, Miguel Raposo, Samuel Alves, Sílvia Filipe, Sissi Martins e Rita Cruz — e toda a gente se comprometeu mesmo sem saber que papel iria representar. O elenco ficou fechado sem qualquer personagem definida. “O Rui fez várias distribuições para testarmos algumas coisas diferentes, de pessoas a vozes”, conta Henrique Dias. Rui Melo explica o raciocínio ao Observador: “Partimos da premissa de que todos os atores podem fazer todas as personagens e o elenco foi escolhido em função disso. Porque é, de facto, um elenco muito capaz. Não acumulam só funções de cantar, dançar e representar, têm características que permitem que um ensaiador diga para agora fazerem uma personagem mais nova, mais velha, etc, e eles imediatamente conseguem corresponder.”

O papel de protagonista, o senhor engenheiro, acabou nas mãos de Manuel Marques, que já tinha feito uma imitação de José Sócrates no Donos Disto Tudo, um programa de sketchs cómicos de 2016 exibido pela RTP1. “Na altura em que me juntei ao projeto só sabia que seria um musical. Na primeira leitura distribuíram os papéis aleatoriamente e calhou-me o engenheiro. Fui aos ficheiros da memória e o Sócrates surgiu-me logo ali”, explica o ator. “O meu objetivo nunca foi ser uma cópia perfeita, mas ter pequenas coisas que as pessoas identificassem logo.”

É o único que tem nome, apesar de ser apenas José, e também isso foi propositado. “Como o texto é cronológico, mas também tem alguns saltos no tempo, tive a ideia de fazer disto uma espécie de farsa. Comecei a explorar a ideia de ter um ator que é o protagonista e todos os outros atores fazem tudo o resto. Fazem quatro ou cinco personagens, mudam o cenário, fazem malabarismos de circo”, exemplifica Rui Melo.