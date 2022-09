O que está por trás dos temas do Votómetro Brasil do Observador?

Pergunta a pergunta, conheça o contexto dos temas que foram escolhidos para o Votómetro Brasil 2002 do Observador. Estes são alguns dos temas decisivos na campanha para Presidente que opõe Jair Bolsonaro, Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet.

O combate à Covid-19 justifica a necessidade de confinamentos (lockdowns) e as consequências negativas para a economia

Ao contrário do que aconteceu em Portugal, onde António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa unificaram o discurso, os políticos brasileiros divergiram no combate à Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro posicionou-se contra os confinamentos e contra a vacinação obrigatória, enquanto a maior parte dos governadores seguiu os comités científicos dos seus estados – pró-confinamentos e pró-vacinação. Na campanha, Bolsonaro vem defendendo as suas escolhas, enquanto a oposição o responsabiliza pelas quase 700 mil mortes por Covid-19 no Brasil.

As mulheres devem ter o direito de decidir sobre a interrupção da gravidez e o sistema público de saúde precisa de estar preparado para atendê-las

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Candidatos a cargos de eleição direta sempre evitaram o tema da interrupção da gravidez, que é extremamente polémico num país religioso como o Brasil. Na campanha eleitoral deste ano, o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o tabu e se pronunciou favoravelmente à interrupção da gravidez. “Deveria ser transformada numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito”, disse ele num evento em São Paulo. O vídeo foi usado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro no seu trabalho de reconquista do eleitorado evangélico.

O porte de armas é uma questão de liberdade individual. Num país violento como o Brasil, os cidadãos devem ter o direito ao uso e porte de arma para se defenderem dos criminosos

A marca do Presidente Jair Bolsonaro é trazer de volta ao debate público temas que já estavam “pacificados” no Brasil, em consensos que se estendiam da direita à esquerda. Em 2005, os brasileiros aprovaram, em referendo, o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que proibia, com algumas exceções, o comércio de armas de fogo e munição. A taxa de homicídios no Brasil, embora esteja em queda, ainda está entre as mais altas do mundo – acima de 20 por 100 mil habitantes a cada ano, enquanto em países como Portugal e Alemanha o índice não chega a 1. Uma lei mais liberal em relação às armas é a bandeira central do bolsonarismo neste tema.

Na Amazónia, é preciso punir exemplarmente o desmatamento e os crimes relacionados, como mineração ilegal e apropriação ilegal de terras, mesmo que isso afecte a economia da região

Eis outro consenso que vai da direita à esquerda e é desafiado pelo Presidente Jair Bolsonaro. Desde o governo Fernando Collor, o Brasil vem construindo um aparato legal e estruturas fiscalizadoras para inibir o desmatamento – que, após atingir picos nos governos Lula e Fernando Henrique Cardoso, caiu e mudou de ordem de grandeza. Bolsonaro tirou poder das estruturas fiscalizadoras e delegou ao exército a proteção de áreas como a Amazónia, além de incentivar atividades comerciais na região. Embora não tenha chegado aos picos anteriores, o desmatamento cresceu mais de 70% nos seu período de governo, expondo o Brasil a críticas internacionais.

A criação e garantia de reservas indígenas deve ser uma prioridade do governo

A demarcação de terras indígenas foi iniciada no governo Fernando Collor e, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, passou a fazer parte do pacote de medidas para conter o desmatamento. Para além dos direitos dos povos originários, estudos académicos mostram que a demarcação de terras indígenas contribui para a preservação. O presidente Jair Bolsonaro desafia esse consenso, sendo programaticamente contra a demarcação de novas terras, e a favor de leis que facilitem a concessão de escrituras aos que ocuparam terras ilegalmente no passado.

A maioridade penal deve ser reduzida de 18 para 16 anos, pois grande parte dos crimes relacionados com tráfico de drogas é cometida por menores de idade

O debate sobre a redução da maioridade penal existe no Brasil desde 1993, cinco anos após a promulgação da Constituição de 1998, quando se criou a primeira proposta de Emenda Constituicional tratando do tema. Tal emenda tramita até hoje no parlamento. O debate na sociedade é acalorado. Os que são favoráveis à redução lembram que em vários países a maioridade penal se dá a partir dos 14 ou 16 anos. Os que são contra argumentam, entre outras coisas, que o sistema penal brasileiro está em colapso e não favorece a ressocialização.