O que une Cristiano Ronaldo, Shakespeare e Muhammad Ali (e um pouco de "Boston Legal")?

As proezas e recordes que Cristiano Ronaldo acumulou ao longo de uns impensáveis vinte e três anos de sucesso levaram a que fosse muitas vezes posto ao mesmo nível (frequentemente até acima) dos maiores nomes da história do desporto e até das velhas mitologias que todos partilhamos. O interesse destas sistemáticas comparações com que procuramos fazer sentido do incompreensível e do sobre-humano é bastante limitado, mas, ainda assim, gostaria de por uns minutos procurar perceber CR7 a partir de duas outras personagens do nosso imaginário coletivo: o Rei Lear e Muhammad Ali, o mais espantoso desportista de todos os tempos.

Comecemos então pelo primeiro.

A história conta-se rápido. Na tragédia de Shakespeare (depois adaptada ao cinema no excelente Ran, de Kurosawa), Lear, já perto do fim da sua vida, decide dividir pelas três filhas as terras que ainda lhe pertencem. No entanto, antes de o fazer, questiona-as acerca do amor que estas lhe têm. A filha mais velha, Gonerill, não hesita em dizer que ama o pai “mais do que a vista, o espaço e a liberdade”, rematando com “beyond all manner of ‘so much’ I love you”. A seguir, Regan, a segunda das filhas, vai ainda mais longe e professa-se inimiga de todas as outras alegrias que não sejam o amor filial. Lear regozija-se com tão inegáveis provas de amor. Por fim, chega a vez da filha mais nova, Cordelia, que garante amar o pai na justa medida, nem mais nem menos do que deveria, e pergunta às irmãs porque é que se casaram, se afinal amam apenas o seu pai. Lear, claro, irrita-se com a altivez de Cordelia e afasta de si a filha ingrata, dividindo as suas posses pelas duas primeiras.