“O Trio em Mi Bemol” é um texto sobre conversas ora inacabadas, ora repetidas até à exaustão. Única peça de teatro escrita por Éric Rohmer, foi adaptada ao cinema por Rita Azevedo Gomes, um filme que se estreou na edição deste ano da Berlinale, ganhou o Prémio de Melhor Realização para Longa Metragem Portuguesa no IndieLisboa e passou por uma série de festivais internacionais. Agora, estreia-se em sala, esta quinta-feira, 1 de dexembro.

A realizadora tinha outros planos para o texto, como explica nesta conversa com o Observador. Esses planos estavam na gaveta, entre rejeições e impossibilidade de levar avante as suas ideias. A pandemia levou-a a redescobri-lo e a encontrar aqui um filme possível de realizar com poucos recursos humanos e pouco financiamento. E o modo como Rita o conseguiu está fundado em algo que foi bastante popular nos últimos três anos: bitcoins. Uma forma inesperada de uma realizadora que se habituou a encontrar formas pouco ortodoxas para fazer – e financiar – os seus filmes, como explica nesta entrevista.

“O Trio em Mi Bemol” tem um humor necessário. Sabe a filme de pandemia pela vontade de libertação, há algo nas conversas entre Paul e Adélia, os protagonistas, que causa inveja. Queríamos ter tempo para elas na vida real, perceber se a incerteza acaba por encontrar uma promessa de futuro radioso. Não necessariamente para os dois em conjunto, mas como tiver de ser. Eis a beleza de “O Trio em Mi Bemol”, é uma obra que só existe no presente, através de sete conversas entre duas personagens que outrora tiveram uma relação amorosa.

O passado pertence ao passado, território desconhecido. Quando o filme termina, também não há certezas sobre o seu futuro. O que existe são sete cenas, sete conversas, ou sete quadros, como Rita Azevedo Gomes lhes chama, que parecem andar à volta do mesmo, sem vontade de acabarem, como se o tempo não existisse. Há ciúme, há zanga, redescoberta e incerteza. Tudo momentâneo, com humor e um outro filme a acontecer. Ao texto original, a realizadora decidiu acrescentar um realizador, Jorge (Ado Arrieta) — e uma assistente (Olivia Cábez) –, que sente regularmente que as cenas estão bem, mas não está lá. O que falta, não sabe. O comentário tem algum humor e, também, adiciona outras camadas à falsa repetição das conversas. Não se repetem, porque não são a mesma, mas sentem-se como tal, como se cada uma estivesse à procura do desfecho perfeito. Ora, como todos sabemos, desfechos perfeitos não existem.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.