Estreou-se há 50 anos no Festival de Cinema de Nova Iorque, mas, entre nós, ainda só tem 48. De qualquer maneira, a data da estreia portuguesa é, provavelmente, muito mais interessante do que a global: 30 de Abril de 1974, que é como quem diz, cinco dias depois – cinco – do golpe de estado que derrubou a ditadura. Não é coisa pouca. “O Último Tango em Paris” tinha, obviamente, sido proibido pela censura e estava ali agora, à cabeça daquele lote de filmes proibidos que os distribuidores ansiavam por dar a ver (o caso mais notável foi, talvez, o d’ “O Couraçado Potemkin”, que só chegou às salas nacionais 49 anos depois de pronto. Devem ter sido meses espantosos para os cinéfilos, esses da primavera de 74).

Caso esteja a pensar na tragédia que é o crónico atraso nacional, vale a pena lembrar que, em Espanha, o célebre “drama erótico” só estrearia em finais de 77, razão suficiente para virem da Galiza autocarros carregados de turistas espanhóis especialmente para assistir ao filme, e que o dito causaria polémica, basicamente, por toda a parte. Sob acusações de “obscenidade”, foi banido dos cinemas de alguns estados americanos, julgado em Inglaterra sob o Obscene Publications Act e alvo de um processo-crime em Itália, movido pelo Ministério Público, e que acabaria com a captura e destruição das cópias disponíveis e a condenação do realizador Bernardo Bertolucci, do produtor Alberto Grimaldi e do guionista Franco Arcalli a dois meses de penas de prisão suspensas e perda, por cinco anos, dos direitos civis – direito de voto incluído.

Por todo esse belo planeta azul, “O Último Tango em Paris” tornou-se assim involuntária bandeira de liberdade, com as suas datas de estreia em cada país a assinalarem o colapso ou, pelo menos, o princípio do fim dos regimes conservadores de uma determinada era: 1984 no Uruguai, 1992 na Turquia, 1996 na Coreia do Sul.

