Os jovens e a política: da intervenção cívica às vozes não escutadas “no mundo dos adultos”

Além disso, o politólogo chama a atenção para o facto de, nos casos em que [é avaliado que] os jovens participam menos que os seus congéneres europeus, os mais velhos também participam menos. “Não é um fenómeno que caracteriza os jovens, é um fenómeno que caracteriza a cultura política portuguesa.”

E, mesmo assim, acrescenta: “quando deixamos de olhar para médias e olhamos para evoluções, aquilo que se verifica, especialmente na última década, é um crescimento de quase todas essas formas de participação, na população em geral e nos jovens também.” E destaca que esse aumento de participação em geral em Portugal “começou a dar sinais durante o período da Troika”. Depois, “noutros casos está ligado a mudanças tecnológicas que, num certo sentido, democratizaram as formas de participação”.

Mais protestos, petições e ONG

Sofia Serra-Silva alinha-se na análise e garante que “eles são mais ativos na participação em protestos e são também cada vez mais críticos e cada vez mais locais em determinados temas”. “Quando olhamos para a participação eleitoral, a imagem que temos é de uma cidadania fraca, em que há pouca participação eleitoral por parte dos segmentos mais jovens. Mas não podemos interpretar esse resultado como ‘os jovens são desligados da democracia e da vida política’.”

Aliás, o facto é que os jovens têm sido “muito eficazes no rejuvenescimento do repertório político de participação tradicional”, garante a investigadora do ICS, exemplificando: “muitas vezes, de forma coletiva, criam redes internacionais, em que se vê, por exemplo no caso do ambiente, em colaboração em vários países, focado em protestos, participação eleitoral e estão a criar novas formas de participação, até fora do próprio espaço de instituições políticas tradicionais”.

Uma breve pesquisa online, unindo as palavras “jovens” e “manifestações em Portugal”, destaca a participação juvenil nas ruas nos últimos três anos. Em outubro de 2021, em setembro de 2020 e, pelo menos, em maio de 2019, milhares de jovens portugueses manifestaram-se, apartidariamente, por falta de políticas adequadas para travar as alterações climáticas. Aliás, o meio ambiente tem sido um dos temas que mais os preocupa e “a maioria sente-se responsável por evitar as alterações climáticas”, revela também o estudo da FFMS.

Outros dados dessa investigação que reforçam o argumento da participação juvenil são o facto de 40% afirmar ter assinado uma petição online – que é , aliás, “uma característica da sociedade portuguesa” em geral –, 16% ter participado em ações de voluntariado e, depois, sobressai a questão da multi participação. “Há segmentos da população [juvenil] que são muito participativos, diversas vezes e de diversas formas”, enfatiza Sofia Serra-Silva. E exemplifica: “70% dos jovens que admitiram boicotar algum produto por questões políticas, dizem também terem assinado petições, por isso demonstra que esses são jovens muito interessados pela política, utilizando diferentes mecanismos de participação”.

No seu estudo, Maria José Brites já comprovara que uma franja da população juvenil apresentava cultura cívica, direcionada para a dimensão de formas de participação não tradicional que não se esgotam no voto. “Há jovens que se interessam por participação e por política tradicional, nomeadamente os jovens que participam em partidos políticos ou em juventudes partidárias. Mas não só: há jovens que também estão associados a organizações não governamentais ligadas aos direitos humanos, aos direitos dos animais, atividades ligadas à sopa de pobres, por exemplo”.

5 +1 Segundo Maria José Brites, investigadora do CICANT (Univ. Lusófona), relacionando o seu estudo – disponível em Jovens e Culturas Cívicas: por Entre Formas de Consumo Noticioso e de Participação (ed Labcom, 2015) – com outros internacionais, os cinco perfis a que chegou alinham-se com tipologias de outros países europeus, seguindo uma tendência. Perfil 1

“As suas participações (com exceção do desporto) estavam sobretudo condicionadas por oportunidades que iam surgindo mas que deixavam de ter relevância ao longo do tempo, verificando-se uma baixa intensidade de participação.” Perfil 2

“Revelou um reforço das qualidades de participação ao longo do tempo, bem como uma maior diversidade de participação convencional e não convencional, embora ainda muito ligada a atividades de microparticipação”. Perfil 3

“Dedicou-se mais a atividades de participação não convencionais. Centraram-se sobretudo em formas de participação a nível micro e a internet teve ainda um papel preponderante nas suas atividades, relacionando o consumo noticioso com as preferências de participação.” Perfil 4

“Múltiplas formas de participação convencional mas também não convencional (micro e macro). A sua intensidade ao longo do tempo revelou o quanto é importante para estes jovens estarem ativos e serem pró-ativos”. Perfil 5

“Grupo de jovens que menos tempo esteve no projeto, pois nenhum participou no grupo de foco, revelando ‘maior centralidade em escolhas e objetivos pessoais’. Porém, uma das evidências é que este grupo era ‘apenas constituído por rapazes, tendo sido difícil encontrar participantes no feminino’.” Novo perfil

De momento, Maria José Brites está a preparar um novo projeto de investigação (YouNDigital), com financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com ênfase na atual proeminência da internet, que “procurará compreender a relação dos jovens – provenientes de diversos contextos de vida e sociais – com notícias e culturas cívicas numa era de cultura digital.”

A posição dos jovens na “estrutura social”

Sofia Serra-Silva não tem dúvidas de que uma parte dos jovens participa quer politicamente, quer em ações cívicas, mas que essa participação depende de vários fatores. Desde logo a posição que ocupam na “estrutura social”.

“Recursos educacionais, recursos económicos, políticos”, destaca, atentando no facto de Portugal ser “um país profundamente desigual e isto trespassa, obviamente, para os jovens”. As realidades são muito diferentes e isso leva a “estruturas de oportunidade, principalmente no que diz respeito à participação política e cultura cívica.”

Para a investigadora, esses fatores explicam em parte o retrato generalizado dos jovens menos interessados. Aliás, o estudo da FFMS enfatiza alguma dessa diversidade: “percursos diferentes, condições e recursos distintos”. Ora, esses mesmos fatores estendem-se a outros subgrupos populacionais.

Na questão educacional, “a um maior nível de escolaridade corresponde um maior interesse na política e ações políticas e sociais”, evidencia a investigadora do ICS. Maria José Brites constata algo transversal, indicando que “ser estudante facilita a participação na sociedade”.

Ou seja, a par do núcleo familiar, a escola e as relações estabelecidas neste contexto permanecem como um importante agente de socialização que podem fomentar a discussão e a reflexão políticas. “Num tempo em que ser jovem é sinónimo de digital, a escola e a família sobrepõem-se em termos de alavancas de participação”, garante.