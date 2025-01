Pamela Anderson: "Sinto-me a começar. Agora sou atriz, não uma celebridade"

Ao entrar para uma das salas reservadas à imprensa internacional no hotel Maria Cristina em San Sebastán, no País Basco, vemos uma mulher loira, sem maquilhagem, numa pose que muitos cinéfilos diriam “clássica”, com ou sem aspas. Ao lado dela está Gia Coppola — Palo Alto (2013) ou Mainstream (2020) — que foi até ao festival europeu para estrear o seu novo filme: The Last Showgirl, sobre o lado escondido de Las Vegas, terra de glamour e de casamento embriagados, de casinos, seus frequentadores e proprietários. A história da longa metragem é a de um grupo de mulheres obrigada a despedir-se do espectáculo que as fez nascer como estrelas da noite. O que fazer depois de tudo isto? A resposta é fácil, mas nem todas estão dispostas a aceitar.

Uma destas mulheres é Pamela Anderson, ícone dos anos 90 a partir dos EUA e com repercussão na cultura pop mundial. A canadiana foi protagonista de algumas das capas mais famosas da revista Playboy, é tão famosa como a série que protagonizou — Marés Vivas — e eternamente ligada ao primeiro caso de viralidade online na história da humanidade: a gravação de uma relação sexual com o então marido, com Tommy Lee, baterista dos Motley Crue, que se espalhou através da internet, depois do roubo de uma cassete VHS por parte de um funcionário da empresa que estava a fazer obras na morada do casal.

É a agora atriz e não a celebridade que está sentada, sem maquilhagem, à espera de jornalistas para promover aquele que já é visto como um dos — se não o — regressos de 2024, a apontar efeitos para 2025, depois de ter sido nomeada para o Globo de Ouro de Melhor Atriz e com a corrida aos Óscares já lançada (nomeações a serem divulgadas no dia 17 de janeiro). Questiona-se se será mesmo Pamela Anderson. Se a mulher de vestido rosa que se sentou no Kursal, a sala principal, serena e sem sobressalto, é a mesma que entrou pelos ecrãs de milhões de pessoas noutros tempos. É, não há dúvidas. O papel de playmate faz parte do passado. Não é que seja hipótese sequer negá-lo. Há, isso sim, uma nova pele para vestir. “Sinto que estou a começar agora”, diz.

[trailer do filme “The Last Showgirl”:]

De volta ao Le Razzle Dazzle: existe aqui um espectáculo de burlesco, à moda da Paris cliché na memória de quem nunca a viveu, cheio de penas, glitter e mulheres, que vai fechar portas. O que vende, como se vê na Las Vegas real, são espectáculos repletos de pirotecnia, que enchem o olho do público e os bolsos de quem manda, depois de uma refeição cheia e de umas quantas notas gastas a jogar póquer. Ruído e tecnologia em vez de corpos e tradição.

A protagonista Shelly (Pamela Anderson) é a mais velha das bailarinas do Le Razzle Dazzle e é também a antagonista desta nova versão da cidade do Nevada que a viu nascer para o showbiz. Tem uma filha e um ex-namorado que é patrão (o sereno Dave Bautista). É curioso observar o percurso desta personagem, porque Shelly e Pamela Anderson estão a fazer trajetos diferentes, mas têm muito em comum: a primeira não consegue nem quer adaptar-se à nova realidade em que as mulheres têm de copiar a imagem dos artistas do Cirque du Soleil; a segunda abraçou o ano de 2024 como aquele em que colocou definitivamente para trás o passado, à procura de uma catapulta para a roda das grandes atrizes.

Ambas encontram cruzamento através da nostalgia de outros tempos. “É um filme sobre envelhecer, sobre o sacrifício de quem quer fazer brilhar tudo em Vegas. Durante o set, chorámos muito, o prazer foi esse, da mensagem do filme ter eco no público. Na verdade, fazer o The Last Showgirl foi um alívio, andei a suster a minha respiração durante anos. Deram-me esta oportunidade, de me aplicar verdadeiramente em algo. Senti muitas semelhanças com a Shelly, agora sou atriz e não uma celebridade”, garantiu Pamela Anderson.