Paula Santos. PCP "condena naturalmente a Rússia", mas põe EUA e NATO ao mesmo nível

“Todos”. É esta a resposta da futura líder parlamentar (inicia funções assim que o novo Parlamento tomar posse) do PCP, a deputada Paula Santos, quando questionada quem são os culpados na invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Numa semana em que as críticas ao PCP se têm acumulado por apontar o dedo aos Estados Unidos e à NATO pela “escalada de tensão” na Ucrânia, recusando culpar diretamente a Rússia, a comunista assume desta vez que o partido “condena, naturalmente” as ações de Vladimir Putin. Ainda assim, recusa dizer se acredita que o regime russo é uma democracia.

No plano nacional, e prestes a assumir as novas funções, Paula Santos deixa elogios ao antecessor, João Oliveira, e promete apostar nas bandeiras que o PCP já trazia para a negociação do último Orçamento do Estado, do aumento dos salários ao reforço do SNS. A relação com o Governo será, ainda assim e mesmo que o PCP apresente propostas, muito diferente: “O PS tem maioria absoluta…”.

Ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros pediu ao seu antecessor que, em 13 segundos, condenasse a invasão russa. Consegue fazê-lo?

A situação que se vive entre a Ucrânia e Rússia, aliás o conflito no Leste da Europa, é muito mais complexo do que 13 segundos. Temos de ir um bocadinho mais atrás para compreender tudo o que se está a passar. Isto remonta há 30 anos, quando foi assumido o compromisso por parte da NATO de não avançar no seu alargamento para o leste da Europa e não foi isso que foi feito. Polónia, República Checa, Hungria passaram a integrar a Nato. Os acordos de Minsk não foram cumpridos, além de ter havido uma ação de desestabilização e um golpe de Estado na Ucrânia que levou a que o Governo fosse tomado por forças belicistas. E ao longo de todos esses anos, o que constava nesse acordo — no caso da Ucrânia, garantir uma maior autonomia a regiões como Donbass, não havendo forças militarizadas — não foi cumprido. Aliás, ao longo de sete anos houve cerca de 14 mil mortos, o que revela bem que o que devia ter acontecido não aconteceu.

Mas o PCP não é pela integridade das fronteiras dos países?

Mas houve um acordo estabelecido que não foi cumprido. Os princípios que devem nortear a relação entre Estados — a Constituição deixa-o muito claro no artigo sétimo — são o respeito pelo direito internacional, pela Carta das Nações Unidas, o respeito pela autodeterminação dos povos. Estamos perante uma situação de extrema preocupação, de uma situação que afecta sobretudo o povo ucraniano com situações profundamente dramáticas. Quando se coloca a questão da condenação temos de olhar para tudo isto. Obviamente que quando condenamos, condenamos todo o caminho que foi feito. Condenamos naturalmente a intervenção por parte da Rússia, mas condenamos também a NATO e EUA, a que a União Europeia também foi sempre subserviente.

Há pouco dizia que os acordos de de Minsk não tinham sido cumpridos. Isso valida o atropelo da soberania de um país?

Nada justifica uma guerra. Se há força política que tem sempre intervindo na defesa da paz foi o PCP. Aliás, o apelo que fazemos é exatamente esse: garantir a paz, ao contributo por parte das várias instituições para que se encontre uma solução pacífica para a resolução deste conflito. Cessar fogo imediato e encontrar, através da via negocial, um caminho que permita a garantia da paz e do direito internacional.