Poucas entrevistas e uma operação "superprotetora": como Biden escondeu os problemas de memória que "chocaram" os democratas

Sussurros, gaffes, dificuldades em terminar os raciocínios ou a expressar ideias. O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, colecionou durante os últimos meses lapsos de memória e momentos constrangedores. No debate frente ao adversário Donald Trump as dificuldades foram mais visíveis do que nunca. Na cimeira da NATO em Washington, o Chefe de Estado também cometeu dois erros que causaram embaraço e preocupação: trocou o nome de Volodymyr Zelensky com o de Vladimir Putin e chamou Donald Trump à vice-presidente Kamala Harris.

Os democratas ficaram apreensivos e preocupados. As falhas de memória e a idade avançada de Joe Biden já eram problemas reconhecidos nesta campanha e, mesmo no passado, tinha havido sinais preocupantes. Por exemplo, em fevereiro deste ano, o Presidente norte-americano confundiu Emmanuel Macron com François Mitterrand, o líder francês entre 1981 e 1995 e que morreu há 28 anos. Mas parte do Partido Democrata ia ignorando os sinais, ainda que várias sondagens indicassem que os norte-americanos consideravam que o Chefe de Estado não reunia as condições cognitivas e mentais para se recandidatar. Por exemplo, uma do início de julho, mostrava que 72% dos inquiridos acreditavam que Joe Biden não tinha capacidades para ser Presidente por mais quatro anos.

Nos últimos dias, com um diagnóstico de Covid-19, Joe Biden afastou-se da vida pública. Ao mesmo tempo, a pressão para que renunciasse na campanha aumentou e contou com duas personalidades de peso: a antiga líder da Câmara dos Representantes, Nanci Pelosi, e o antigo Presidente, Barack Obama. Enquanto a primeira apelou publicamente a que o Chefe de Estado não se recandidatasse, o segundo nunca foi vocal, fazendo apenas circular na imprensa norte-americana informações de que estaria preocupado com a viabilidade da candidatura do seu antigo vice-presidente por causa do seu estado de saúde.