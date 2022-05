Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Luís Montenegro está a jogar em casa e não há espaço para grandes hesitações ou contemplações: arroz de robalo e vinho branco para todos. A casa, o restaurante “Marretas”, bem na marginal de Espinho, faz as honras e escolhe as entradas – jaquinzinhos, saladinha de polvo, pão e presunto. Os comensais que acompanham o candidato a líder do PSD fazem o resto e servem postas de Jorge Moreira da Silva para abrir o apetite. É tempo de celebrar mais um engasganço do adversário.

A entrevista de Moreira da Silva continua a fazer arregalar os olhos da entourage de Montenegro. Aos microfones da Antena 1, o antigo ministro do Ambiente assumiu que “não” queria “ser o sucessor de Pedro Passos Coelho”. Pormenor: o antigo líder parlamentar tinha dito exatamente o contrário à mesma Antena 1. Num partido que ainda incensa Pedro Passos Coelho, a crueza dos títulos e o contraste entre dois homens do passismo torna-se evidente.

