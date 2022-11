Para quem não perceba de futebol, a ligação entre Ricardo Sá Pinto e o movimento de mulheres iranianas, que queimam véus islâmicos na rua e cortam o cabelo como forma de protesto, pode parecer ténue. Mas o antigo atacante, que começou a carreira no FC Porto, é hoje treinador do Esteghlal, clube de Teerão. Quando, no início de novembro, o Esteghlal conquistou a Supertaça do Irão, Sá Pinto falou das más condições do estádio e dedicou a vitória a quem ninguém imaginava: “Sou um estrangeiro neste país e não viram festejos efusivos. Queríamos estar mais felizes, mas as circunstâncias do país não são felizes. Dedico esta vitória às mulheres e aos homens do Irão que estão a sofrer.”

A equipa de Sá Pinto não festejou a vitória, numa altura em que os confrontos por todo o Irão já fizeram mais de 300 mortos, entre eles mais de 40 crianças. No domingo, 6 de novembro, não foi um treinador a pôr o foco na revolução que vai tomando conta das ruas. Foi uma seleção inteira. O Irão defrontou o Brasil no Torneio Intercontinental de Futebol de Praia e os jogadores recusaram cantar o hino em protesto. Mas foi Saeed Piramoon quem deu o toque final. Depois de marcar um golo, no jogo que sagrou o Irão campeão, Piramoon fez o gesto de quem corta o cabelo — um símbolo da luta das mulheres iranianas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.