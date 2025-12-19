Quem é Cláudio Neves Valente, o suspeito do ataque a Brown e do assassinato do físico Nuno Loureiro

Onde cresceu e viveu o suspeito?

Cláudio Valente nasceu em 22 de janeiro de 1977 e terá estudado na escola secundária Maria Lamas, Torres Novas, sendo natural daquela região do país. Continuou os seus estudos na capital, no Instituto Superior Técnico, na década de 90, de acordo com as autoridades norte-americanas, período que coincide com a passagem de Nuno Loureiro, natural de Viseu, por aquela instituição de ensino superior portuguesa. Ambos terão frequentado inclusivamente o mesmo curso, de Física.

Segundo noticiado pela CNN Portugal, o suspeito dos ataques trabalhou como monitor no Instituto Superior Técnico, tendo o seu contrato sido rescindido pelo presidente João Hipólito a 29 de fevereiro de 2000.

Em declarações na madrugada desta quinta-feira, Leah Foley, procuradora federal de Massachusetts, disse que a investigação acredita que Valente conhecia Nuno Loureiro, ainda que não tenham sido dados mais detalhes sobre o que faz as autoridades estabelecerem esta ligação.

Video of person of interest in Brown shooting: pic.twitter.com/fjufQ3MTdC — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 14, 2025

A chegada a Boston com visto de estudante

A chegada aos EUA aconteceu poucos anos após a passagem pelo Técnico, no ano 2000. Terá entrado com um visto de estudante, pelo Aeroporto Internacional Logan de Boston, segundo escreve o New York Times. E é nessa altura que terá ingressado na Universidade Brown, tendo feito a matrícula no final do mesmo ano numa pos-graduação.

Após uma interrupção, que terá acontecido em abril de 2001, acabou por sair da universidade em junho 2003 — não tendo qualquer ligação atual com esta instituição. O mesmo jornal diz que tendo em conta a área dos estudos o mais provável é que conhecesse bem Barus e Holley, o complexo de física onde o tiroteio aconteceu.

ENHANCED VIDEO: We are releasing an enhanced video of the person of interest in the Brown University incident. Footage was captured on the East Side of Providence on Saturday afternoon before the incident. Please share widely and contact the official tip line if you have… pic.twitter.com/mewBSflOiO — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 16, 2025

Os investigadores acreditam mesmo que o atirador usou uma porta com acesso direto para uma rua com residências, dificultando a sua identificação pelas inúmeras câmaras que existem na Universidade, o que pode sugerir que conhecia bem o local.

Depois de ter estado com visto de estudante, acabaria por obter o estatuto de residente permanente legal nos EUA há menos de dez anos, em 2017, através de um programa de sorteio anual de vistos, que na madrugada desta sexta-feira foi suspenso pela Administração norte-americana, numa reação às conclusões desta investigação.

Mas Valente conhecia as vítimas do atentado em Brown?

Ao contrário do que acontece com a relação com Nuno Loureiro, as autoridades norte-americanas dizem não ter qualquer indício de que o suspeito conhecesse as vítimas mortais do ataque à Universidade Brown, nem mesmo qualquer um dos nove feridos. Apesar disso, a investigação continua para perceber se há alguma linha de investigação que trace uma relação ou ajude a encontrar uma motivação para o que aconteceu.