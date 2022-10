São sete os capítulos que compõem a nova biografia do Nobel da Literatura português, publicada a 26 de setembro, poucas semanas antes da comemoração do centenário do autor de “O Memorial do Convento” (nasceu a 16 de novembro de 1922). “As 7 Vidas de José Saramago” é o título do livro de Miguel Real e Filomena Oliveira. É a vida e a obra do escritor, mas é também uma história de alguns dos acontecimentos que marcaram o século XX português.

A infância e a família; os primeiros trabalhos e os primeiros escritos; a vida enquanto editor e a passagem pelos jornais; as relações e a política; os sucessos, as críticas, os livros que fazem parte da história da literatura portuguesa (de “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” a “Ensaio Sobre a Cegueira” e muitos outros) e a consagração pela Academia sueca. São 700 páginas baseadas em pesquisa, testemunhos e investigação entre arquivos e documentos.

Neste excerto que o Observador aqui revela, Miguel Real e Filomena Oliveira recordam o ano de 1947, aquele em que nasceu a primeira filha de Saramago, Violante, mas também aquele em que o escritor vê publicado o seu primeiro livro, “Terra do Pecado”. Aqui, os autores fazem referência às influências literárias que marcam a obra, explicam de que forma o romance está relacionado com a obra que estaria ainda por vir e mostram como o escritor lidou com o livro em diferentes fases da vida.

