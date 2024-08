Regressado dois anos depois, o Bons Sons não invade a aldeia de Cem Soldos: envolve-a

Uma hora depois, o sol seria impiedoso para os muitos que assistiam a Femme Falafel, nome artístico de Raquel Pimpão, no palco Giacometti — INATEL. Surgiu de calções de ganga, kitten heels prateados, e uma t-shirt de Maradona. “Hoje aconteceu-me uma desgraça. Esqueci-me do meu vestido giro em casa”, justificou-se. Acompanhada por Francisco Santos na bateria, Tiago Martins no baixo, e Lana Gasparotti nas teclas, a pianista e compositora, integrante de projetos como Fumo Ninja, Super Baile ou Raging Dildos, conquistou a simpatia do público, em particular com o que descreve como a sua “única música de intervenção”, em que alude, numa única frase, curta e direta, à destruição da floresta da Amazónia. “Foi fixe, acho que as pessoas aderiram à cena. A malta estava lá a dar o seu carinho e atenção, acho que correu bem”, conta ao Observador, já de ténis nos pés, após o concerto. Recostada na cadeira de plástico encarnada, é interpelada sobre a inspiração que desembocou no nome artístico. Responde sem pudor que não é pelo consumo desmesurado de bolinhos de grão de bico fritos. “Mandei uma música chamada femme fatale a uma amiga minha e ela leu mal”, sorri.

Pimpão, que venceu a 27ª edição do Festival Termómetro, já esteve no Bons Sons na última edição, em 2022, e recorda os concertos de David Bruno, Pluto e Cassete Pirata. “Adorei, estou muito contente por cá estar agora a atuar”. “Não é para trashar, apesar de parecer que é para trashar”, avisa, entre risos, mas “há alguns festivais em que a malta vai pela experiência de ir a um festival e a música fica para um papel secundário. Não estou a dizer que não haja aí pessoas que venham só tchillar para Cem Soldos, e está tudo bem, mas a experiência que tive foi que as pessoas, independentemente de estar um sol abrasador ou de não me conhecerem, estavam ali genuinamente interessadas em descobrir coisas novas. Sinto que isso pode ser um bocadinho mais forte aqui do que noutros festivais. Há um foco direcionado para escutar.”