Numa reunião de codependentes em Nova Orleães, Robert Montague Renfield ouve em silêncio as histórias dos participantes. Ele próprio está numa relação tóxica, mas não se sente ainda capaz de se libertar. Há 100 anos que trabalha para Drácula, o lendário vampiro da Transilvânia, levando-lhe vítimas e deixando a sua capa na lavandaria para ser limpa a seco. Houve vários momentos em que pensou em deixar o seu trabalho como fiel criado mas, como é comum numa relação de codependência emocional, convenceu-se sempre que o conde era capaz de mudar.

A dependência emocional de Renfield e a sua luta diária para se libertar da situação precária em que se encontra é o eixo central da nova adaptação de “Drácula” que, ao contrário do que é habitual, tem como título o nome do ajudante do famoso vampiro. Porque é ele, não Drácula, que é a personagem principal. Partindo da história original, o filme, uma comédia de terror com Nicholas Cage no papel de Drácula e Nicholas Hoult no de Renfield, aborda questões muito atuais e prementes, como os relacionamentos tóxicos e os seus efeitos, nomeadamente na autoestima. Fala ainda do tráfico de droga, da violência exercida pela máfia e da corrupção policial na América contemporânea. É uma espécie de hino ao empoderamento e à autodeterminação, que nunca poderia ter sido feito noutra altura pela centralidade que estes temas tomaram na discussão pública recente.

