Ricardo Adolfo: "Vivemos na ilusão de que as empresas devem fazer-nos felizes. Nunca vi um contrato assim"

Numa das salas de reuniões do grupo editorial Penguin Random House, no centro de Lisboa, Ricardo Adolfo arruma a secretária onde nos sentamos para conversar. Há-de admitir que talvez o gesto seja fruto de mais de uma década a trabalhar em publicidade no Japão, um país onde predomina o respeito pelo espaço comum – e também um sem fim de regras ambíguas, ou cinzentos, como lhes chama, explicando que a dicotomia preto ou branco é demasiado óbvia e ocidental. É esse o cenário do seu último livro, A Chefe dos Maus (Companhia das Letras), uma sátira ao mundo corporativo, a partir de uma empresa de criminosos abalada por um terramoto, uma diretriz da casa mãe para aumentar a diversidade nos quadros da direção.

Adolfo sai de Portugal e dos subúrbios, mas não da classe trabalhadora, em que fez nascer mulheres coloquiais e inesquecíveis como Mizé. Antes Galdéria que Normal e Remediada (2006) e Maria dos Canos Cerrados (2013). Entretanto, andou pela escrita para teatro, cinema e televisão, incluindo o filme São Jorge e a série Sara, ambos realizados por Marco Martins. Depois muitas dúvidas, A Chefe dos Maus exigiu um salto de fé, acreditar que não seria visto pelos japoneses como um compêndio de clichês. Traz-nos mais uma protagonista, uma assistente que vai descobrir-se e revelar-se, entre casas de alterne e uma pistola metralhadora de 9mm.

▲ A capa de "A Chefe dos Maus", de Ricardo Adolfo (Companhia das Letras)

Este livro surge 12 anos depois do último e pela primeira vez aborda uma realidade que não a portuguesa: uma empresa dedicada ao crime em Tóquio. Como é que se dá este salto?

Cheguei a Tóquio em 2012. Olhando para trás, tenho a sensação de que estive estes anos todos a fazer pesquisa sobre o Japão. Aquela pesquisa diária e inconsciente, de apanhar o comboio, de trabalhar, de perceber as rotinas diárias de um ambiente muito estranho. Por outro lado, estando há quase 30 anos a trabalhar em empresas, conheço muito bem essa rotina e não muda muito de cultura para cultura.

Seja em Portugal, nos Países Baixos ou no Japão?

Há sempre uma nuance cultural, mas são empresas internacionais, o trabalho de escritório é muito parecido. A minha equipa é quase só de japoneses e é uma cultura a que nem todos conseguem adaptar-se.

Porque é tão difícil?

São diferentes, por exemplo, a forma como nos expressamos, concordamos, discordamos. Numa cultura ocidental é suposto e é valorizado que sejamos assertivos, afirmativos, diretos. Numa cultura como a japonesa, ser direto é quase uma ofensa, porque é óbvio. E o óbvio é de mau gosto. O raciocínio é: porque havemos de ser óbvios quando podemos deixar isso subentendido? É uma elegância diferente.

E já consegue essa elegância?

Acho que nunca vou conseguir fazê-lo com a mesma sofisticação, mas a forma como conduzia uma reunião há 10 anos e como o faço hoje são totalmente diferentes. O grande desafio é conseguir trazer algo importante à equipa, valorizando o trabalho coletivo e sem impor a nossa presença. E é um exercício diário, que serve de pesquisa, tal como andar no comboio, porque há uma etiqueta para se andar no comboio, ou para se estar na rua, ou para…

É verdade que os japoneses têm etiqueta para tudo?

Há um código discutido e trabalhado. As boas maneiras são muito valorizadas, porque o bem-estar comum é muito valorizado.

Num comboio, por exemplo, como é que devemos comportar-nos?

Não se deve ouvir música alto, falar ao telefone, como se vê aqui. O pressuposto é sempre o mesmo: este espaço é de todos, todos temos de cuidar dele. A forma como nos apresentamos, andamos, não falamos alto, não atiramos lixo para o chão, tudo isso contribui para uma harmonia de grupo. Se quiser ir para casa falar aos berros, é consigo. Isto traduz-se numa sociedade em que a educação é pública, a saúde é pública, os meios de transporte são públicos. Sendo ricos ou pobres, todos apanham o mesmo comboio. É raro ver alguém chegar de carro ao escritório. Há uma base a que todos pertencemos e em que todos podemos ter um nível razoável de existência.

Por falar em grupos e pegando nessa ideia de harmonia, neste A Chefe dos Maus pega num muito particular e à primeira vista contraditório com essa ideia de harmonia, a máfia. Como é que isto surge?

Foi com a ideia das empresas que são grupos criminosos. Ao longo dos anos, estes grupos organizados têm evoluído. De tal maneira que a sua presença e as suas atividades foram legisladas.

Espere aí, a atividade da máfia foi legislada?

Eles funcionavam de uma forma independente, faziam aquilo que queriam.

São criminosos: não é suposto ser assim?

São criminosos, mas podem aparecer numa foto ao lado do presidente da câmara. Porque de alguma forma ajudam a Câmara Municipal. Fazem parte do tecido social.