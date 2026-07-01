"Se Portugal ganhar, teremos planos emocionantes". Patrick O'Brien, diretor da Puma, elogia a "joia da coroa"

“Se Portugal ganhar — e espero que ganhe — teremos alguns planos emocionantes preparados.” É com este misto de cautela e otimismo que Patrick O’Brien encara o futuro imediato da Seleção Nacional. Para o diretor da Teamsport na Puma, a seleção portuguesa é hoje uma “equipa de superestrelas”, e a marca alemã já traçou “planos preliminares” que podem ser executados num curto espaço de tempo em caso de sucesso. Para a Puma, o sucesso desportivo de Portugal é visto como o motor de uma engrenagem que projeta a marca para uma dimensão global sem precedentes.
O homem que estabelece a relação entre Portugal e a empresa alemã é o diretor de Teamsport da Puma. A Teamsport é a divisão estratégica responsável por gerir os contratos com as federações e o desenvolvimento de produtos técnicos de alta performance. O’Brien foi uma das figuras centrais no Portugal Football Summit, em Miami, um fórum de referência organizado pela FPF para discutir as tendências do desporto e o lado comercial da indústria do futebol. Sob a sua liderança na Teamsport, a marca procura equilibrar a inovação têxtil — como o tecido UltraWeave 2.0 usado pelos atletas — com a capacidade de transformar equipamentos em produtos que reflitam a “herança” dos países que representam.
Esta visão estratégica encontrou em Portugal o parceiro ideal após um “namoro” que surgiu quando ambas as organizações procuravam algo novo e planos a longo prazo. O resultado desta união superou as metas mais ambiciosas: “Portugal é a maior joia da nossa coroa”, assume O’Brien sem hesitar. O diretor revela que, do ponto de vista comercial, a Seleção Nacional é atualmente a “equipa número um na Puma”, liderando as vendas globais em réplicas e produtos autênticos, um sucesso que está a “cumprir e a exceder as expectativas” da multinacional alemã.
Sobre as tendências neste Mundial, Patrick O’Brien diz que nem tudo são rosas. Aliás, na verdade quase tudo é rosa nos pés dos jogadores e esse é um dos problemas. A polémica em torno das chuteiras cor-de-rosa que dominam os relvados pode ter um efeito negativo para as marcas. O’Brien explica que a Puma desenhou esta estratégia para “roubar um momento” e garantir um impacto visual imediato junto dos telespetadores, embora admita que, devido a escolhas idênticas entre toda a concorrência, “à distância, tudo parece muito semelhante”.
O diretor da Puma sublinha que atualmente as escolhas de design são vitais num mercado onde o futebol “explodiu” como moda casual. Este novo fôlego cultural traz também desafios, nomeadamente o combate à indústria das falsificações, que O’Brien classifica como “bastante perigosa para o desporto e para o lado comercial”.
O Observador entrevistou Patrick O’Brien em Miami, numa conversa sobre futebol, relações comerciais, design e os desafios da Seleção Nacional no campeonato do Mundo de futebol na América do Norte.
A Puma veste 11 seleções neste Mundial. É quase uma em cada quatro. Qual é a importância deste campeonato do Mundo para a Puma?
Obviamente, ter 11 equipas, como disse, é conseguir uma percentagem elevada das equipas que estão em competição. Portanto, quase todos os jogos que se realizam na fase de grupos contaram com equipas a vestir a nossa marca, por vezes até temos Puma contra Puma. Por isso, é impactante do ponto de vista visual. Os telespetadores típicos, consumidores do conteúdo, veem a marca e isso tem um impacto. Eles passam a ter uma perceção de que somos ainda maiores do que já somos por vezes, devido a essa maximização da marca em campo. E esta é a primeira vez desde 2006 que temos tantas equipas em campo. Por isso, é extremamente impactante. Normalmente, um grande evento como este ajuda a marca em geral. Há um grande foco no futebol e o futebol transcende o desporto e, sim, faz com que tudo cresça. Faz com que tudo se torne maior com este foco na marca.
Portugal é o vosso maior associado neste torneio? É o maior parceiro da marca?
Agora está a tentar tocar-me um pouco no coração, porque eu tenho visitado muito Portugal desde que assinámos a parceria e posso dizer que, sem dúvida, Portugal é a maior joia da nossa coroa. E agora a seleção portuguesa tem provavelmente a melhor oportunidade de ganhar o torneio. Portugal tem realmente uma equipa repleta de estrelas, uma equipa de superestrelas. Obviamente, o Cristiano Ronaldo é o número um, mas todos os outros jogadores são brilhantes. Para além disso, há uma excelente geração de jogadores a chegar à Seleção Nacional portuguesa e isso faz com que o futuro pareça muito, muito brilhante. Do ponto de vista comercial, claro que Portugal é a equipa número um na Puma. E, mais uma vez, do ponto de vista comercial, estamos a atingir todas as nossas expectativas. Por isso, estamos muito entusiasmados e muito felizes neste momento. E ainda só passou a fase de grupos.
Mas foi difícil conseguir este acordo? E acha que será difícil mantê-lo? Porque estamos a falar de uma grande seleção nacional.
Sim. Quando assinámos o contrato, tínhamos acabado de terminar uma longa relação com outra federação que não está no Campeonato do Mundo, a Itália. E a seleção nacional portuguesa tinha acabado de terminar uma longa associação com outra marca, a Nike. Por isso, penso que a oportunidade se criou, foi possível existir algum “namoro”. Penso que ambas as organizações queriam algo novo, tanto nós como a Federação Portuguesa de Futebol. Queriam algo diferente. Queriam ouvir-se mutuamente e queriam desenvolver planos a longo prazo. Por isso, é sempre difícil contratar grandes federações e uma federação como a de Portugal, mas penso que as crenças fundamentais de ambas as organizações, que pensam no futuro, estavam lá. Por isso, em última análise, foi por isso que o negócio foi feito.
Gostaria de falar sobre os equipamentos da Seleção Nacional. Têm pedidos especiais da Federação Portuguesa de Futebol quando estão a desenhar o equipamento?
Bem, os equipamentos são uma parceria, na verdade. Para nós, é algo duplo. Começamos com um tecido que tem de ter desempenho. Por isso, começamos com um tecido de performance. Neste caso, em campo, agora mesmo, temos o UltraWeave 2.0, um tecido de performance extremamente leve. Estamos a trabalhar com os melhores atletas do mundo, certo? Cristiano, Bruno [Fernandes], Nuno Mendes, todos os jogadores são atletas de classe mundial. Por isso, os equipamentos têm de ter desempenho. Portanto, se tivermos um excelente tecido e um excelente equipamento, a fase dois é realmente passarmos para a linguagem do design, o aspeto do equipamento, a estética. Portugal tem uma herança riquíssima em muitas coisas — no mar, na comida, há tanta herança no país para um país tão pequeno — por isso, queremos pegar em toda essa identidade e ADN e aplicar toda a história nos equipamentos. O objetivo é que o equipamento reflita a identidade da seleção nacional portuguesa e o orgulho português. Penso que, se virem os equipamentos, eles são excecionais. Fico feliz por falar de qualquer aspeto dos equipamentos, mas neste caso estamos extremamente felizes com o resultado e a resposta aos equipamentos do ponto de vista das vendas tem sido tremenda.
Tem números sobre isso?
Tudo o que eu posso dizer é que estamos a cumprir e a exceder as expectativas. Por isso, estamos muito, muito felizes.
Em comparação com outras equipas que tiveram, Portugal está melhor? Estão a vender mais? Não precisa de me dar números exatos, mas em comparação…
Portugal é atualmente a nossa equipa número um, com certeza. Número um em réplicas, em produtos autênticos, em todos os produtos de campo. Portugal é, de longe, a nossa equipa número um. Quer dizer, acho que toda a gente consegue perceber isso, creio. É óbvio que cada federação traz coisas diferentes para a mesa. Todas têm ótimos jogadores e várias estrelas. Mas sinto que, aqui na América do Norte, este é o momento para Portugal e para a parceria entre Portugal e a Puma.
Ainda sobre o design do equipamento da Seleção Nacional, atualmente as camisolas de futebol não são apenas produtos desportivos. Existe já uma procura pelo design e as camisolas estão a tornar-se roupa casual. As pessoas vão a festivais de música com camisolas de futebol. Usam essas peças de roupa no dia a dia. Já não é só um produto desportivo, ou para usar em casa e nas férias. Há um lado fashion a aparecer neste produto. Como é que a Puma se está a adaptar a isso?
É uma excelente pergunta. Ouço essa história, essa narrativa, há muitos, muitos anos no lado do negócio, mas penso que hoje, tal como descreveu, ela explodiu. Explodiu absolutamente e o campeonato do Mundo ainda ajuda mais porque esta competição afeta pessoas que não estão interessadas em futebol. Mas sim, os interesses culturais existem em todo o lado. Pode ver camisolas em campo, pode ver camisolas na rua, pode vê-las em concertos, como disse. Por isso, o que tentamos fazer é olhar para os momentos. Mais uma vez, o produto em campo tem de ter desempenho, mas os miúdos estão a usar essas réplicas e essas camisolas em todos os aspetos. Queremos criar diferentes momentos onde a cultura do futebol ganha vida, não apenas no campo. É assim que olhamos para o negócio e, obviamente, queremos aproveitar esta paixão, este “fandom“, que está a acontecer. De facto, vemos muito mais adeptos que talvez sejam casuais no início deste torneio e que podem tornar-se ferrenhos no final deste torneio. Talvez continuem a acompanhar e podem até escolher uma equipa da Premier League. Podemos captar adeptos para a Ligue 1 com o Marselha ou para a Premier League com o Manchester City, e este exemplo continua para outras geografias. Por isso, vemos este crescimento a acontecer e estamos a tentar aproveitá-lo de diferentes formas.
Mas perante este crescimento, qual a dimensão do problema relacionado com a indústria das falsificações?
Penso que temos de perceber que esse problema existe, com certeza. O nível da velocidade e o nível de detalhe que existem nesses equipamentos é bastante fenomenal e bastante perigoso para o desporto e para o lado comercial do desporto. Por isso, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance legalmente para tentar travar isso. Trabalhámos em estreita colaboração com a FPF para garantir que os logótipos são reconhecidos. Sabe, por vezes é preciso identificar o logótipo da Puma com o logótipo de Portugal, e talvez os funcionários da alfândega não estejam à procura da combinação desses dois logótipos. Por isso, há muito trabalho a ser feito nos bastidores para tentar impedir a saída destas falsificações, porque isso afeta o nosso negócio.
Já disse que Portugal é um grande nome entre as equipas que a vossa marca veste. Qual é a importância a nível das redes sociais? Porque têm grandes estrelas como o Ronaldo, uma das pessoas mais seguidas no mundo a vestir a vossa marca. Isto tem certamente impacto.
Sim, absolutamente. Penso que a própria Federação Portuguesa de Futebol fez um trabalho muito, muito bom ao aproveitar o poder dos seus atletas e o seu número de seguidores. O Ronaldo é o atleta mais seguido no mundo, por isso, a FPF fez um trabalho muito bom nisso e nós estamos, consequentemente, ligados a esse trabalho. Por isso, vemos os benefícios do poder das redes sociais também.
Vamos falar de chuteiras. Estamos a ver neste Campeonato do Mundo que toda a gente usa cor-de-rosa. Porquê?
Acho que toda a gente quer “roubar um momento”. Querem ser visíveis em campo. Querem destacar-se. A marca Puma inovou com essa cor há muitos anos e criou um conceito chamado “Tricks”, onde tínhamos jogadores a usar duas botas de cores diferentes e brincámos com esse conceito em vários eventos, no Euro e em campeonatos do mundo anteriores. Este ano optámos por uma sapatilha “Trick” muito multicolorida, que tem definitivamente cor-de-rosa, mas tem também muitas outras cores. Mas, para encurtar a história, quando se está a ver o jogo, há muitas perguntas: “Porque é que toda a gente está a usar cor-de-rosa?”. Mas, de perto, parecem um pouco diferentes. Acho que talvez algumas grandes marcas quiseram seguir a Puma. Não sei. Talvez.
Mas isso não é um problema? Porque quando toda a gente usa a mesma cor ou cores semelhantes, quem usa outra cor acaba por se destacar.
É verdade. Se soubermos que toda a gente vai ser extravagante e louca e formos mais sofisticados, podemos destacar-nos. Mas o problema é que temos de planear estas estratégias e construir estes produtos com muita antecedência. Por isso, sim, de perto creio que se consegue identificar a bota Puma Showtime; à distância, tudo parece muito semelhante. Concordo com isso. Não posso argumentar contra esse facto.
Como é feita essa escolha? Como escolhem as cores para uma grande competição e como é a abordagem com os jogadores?
Entramos nos torneios e queremos tentar destacar-nos e ser impactantes. Queremos tentar “roubar o momento”. Essa é a estratégia. Por vezes, as cores podem parecer muito semelhantes e não corre bem do ponto de vista do jogador. Os jogadores querem consistência. Se estão a usar uma bota específica, e pode ser ligeiramente personalizada, não querem mudar a meio do torneio. Normalmente, querem usar essa bota específica, essa edição da bota, pelo menos uma semana, duas, três semanas, um mês, provavelmente um mês antes do torneio, na preparação, para estarem confortáveis com todos os aspetos dessa bota. Por isso, normalmente não se veem jogadores a mudar a meio dos torneios. Mas sim, alguns jogadores podem ser difíceis, com certeza, porque se pensarmos bem, a bota é a ferramenta que eles usam em campo. É a única ferramenta — o uniforme também, claro — mas aquela bota é a ferramenta. Se fossem carpinteiros, teriam várias ferramentas, mas gostam de certas ferramentas e estas têm de ser perfeitas para eles. Por isso, não tenho problemas com o facto de os jogadores serem, digamos, difíceis. Estão apenas a tentar obter o melhor ajuste possível.
Quanto tempo demora a tomar essa decisão da cor?
É com muito tempo de antecedência e é uma decisão que envolve marketing e design e briefings escritos sobre o que queremos alcançar. Como queremos impactar o torneio com a cor ou com o design? E, mais uma vez, há múltiplas equipas — design, gestão de linha de produtos —, muitas pessoas envolvidas na tomada de decisão. Por isso, tem de ser feito com muita antecedência. Pode ser de 18 meses a 2 anos, depende dos ciclos de produção e assim por diante, mas é feito com antecedência, com certeza.
O facto de todas as marcas terem optado pela mesma cor tem impacto nas vendas?
É difícil dizer. Diria que, quando se tem um torneio, as maiores vendas são realmente as réplicas, o vestuário, é isso que explode. Geralmente, os pacotes ou cores de torneio são um momento no tempo; queremos produzi-los, vendê-los e queremos que esgotem num mês ou até seis semanas. Obviamente, nem sempre é esse o caso, mas depois do torneio passamos logo para outras cores. Portanto, aqui há uma janela mais pequena. Normalmente, as marcas com as maiores estrelas, os maiores atletas e os maiores orçamentos tendem a avançar nas vendas de calçado, mas nem sempre é o caso. Agora é um pouco cedo para apontar para resultados na venda do calçado, na minha opinião.
Antes de terminar a nossa conversa, sem querer agoirar, gostaria de voltar às camisolas de Portugal. A Puma tem algo preparado para a possibilidade de Portugal ganhar o Mundial?
Bem, não me sinto à vontade para falar sobre isso. Obviamente, estou esperançoso e estamos a planear, temos alguns planos preliminares em vigor que precisamos de executar num curto espaço de tempo. Mas, mais uma vez, não vamos dar um passo maior do que a perna. Não vamos fazer suposições. Apenas sabemos que a equipa é boa e, sim, se Portugal ganhar — e espero que ganhe — teremos alguns planos emocionantes preparados.