"Se Portugal ganhar, teremos planos emocionantes". Patrick O'Brien, diretor da Puma, elogia a "joia da coroa"

Ainda sobre o design do equipamento da Seleção Nacional, atualmente as camisolas de futebol não são apenas produtos desportivos. Existe já uma procura pelo design e as camisolas estão a tornar-se roupa casual. As pessoas vão a festivais de música com camisolas de futebol. Usam essas peças de roupa no dia a dia. Já não é só um produto desportivo, ou para usar em casa e nas férias. Há um lado fashion a aparecer neste produto. Como é que a Puma se está a adaptar a isso?

É uma excelente pergunta. Ouço essa história, essa narrativa, há muitos, muitos anos no lado do negócio, mas penso que hoje, tal como descreveu, ela explodiu. Explodiu absolutamente e o campeonato do Mundo ainda ajuda mais porque esta competição afeta pessoas que não estão interessadas em futebol. Mas sim, os interesses culturais existem em todo o lado. Pode ver camisolas em campo, pode ver camisolas na rua, pode vê-las em concertos, como disse. Por isso, o que tentamos fazer é olhar para os momentos. Mais uma vez, o produto em campo tem de ter desempenho, mas os miúdos estão a usar essas réplicas e essas camisolas em todos os aspetos. Queremos criar diferentes momentos onde a cultura do futebol ganha vida, não apenas no campo. É assim que olhamos para o negócio e, obviamente, queremos aproveitar esta paixão, este “fandom“, que está a acontecer. De facto, vemos muito mais adeptos que talvez sejam casuais no início deste torneio e que podem tornar-se ferrenhos no final deste torneio. Talvez continuem a acompanhar e podem até escolher uma equipa da Premier League. Podemos captar adeptos para a Ligue 1 com o Marselha ou para a Premier League com o Manchester City, e este exemplo continua para outras geografias. Por isso, vemos este crescimento a acontecer e estamos a tentar aproveitá-lo de diferentes formas.

Mas perante este crescimento, qual a dimensão do problema relacionado com a indústria das falsificações?

Penso que temos de perceber que esse problema existe, com certeza. O nível da velocidade e o nível de detalhe que existem nesses equipamentos é bastante fenomenal e bastante perigoso para o desporto e para o lado comercial do desporto. Por isso, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance legalmente para tentar travar isso. Trabalhámos em estreita colaboração com a FPF para garantir que os logótipos são reconhecidos. Sabe, por vezes é preciso identificar o logótipo da Puma com o logótipo de Portugal, e talvez os funcionários da alfândega não estejam à procura da combinação desses dois logótipos. Por isso, há muito trabalho a ser feito nos bastidores para tentar impedir a saída destas falsificações, porque isso afeta o nosso negócio.

Já disse que Portugal é um grande nome entre as equipas que a vossa marca veste. Qual é a importância a nível das redes sociais? Porque têm grandes estrelas como o Ronaldo, uma das pessoas mais seguidas no mundo a vestir a vossa marca. Isto tem certamente impacto.

Sim, absolutamente. Penso que a própria Federação Portuguesa de Futebol fez um trabalho muito, muito bom ao aproveitar o poder dos seus atletas e o seu número de seguidores. O Ronaldo é o atleta mais seguido no mundo, por isso, a FPF fez um trabalho muito bom nisso e nós estamos, consequentemente, ligados a esse trabalho. Por isso, vemos os benefícios do poder das redes sociais também.