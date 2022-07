Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia do arranque do 40º Congresso do PSD, o antigo líder e comentador político, Luís Marques Mendes, foi o convidado do programa em que se celebram os três anos da Vichyssoise, da Rádio Observador. Numa entrevista gravada antes de eclodir uma crise interna no Governo de António Costa, Marques Mendes antecipou que Luís Montenegro vai chegar às legislativas de 2026 e tem hipótese de vencer contra um candidato que não será Costa e contra um PS desgastado por mais de 10 anos no poder.

Marques Mendes tentou evitar a conversa sobre as Presidenciais, porque considera extemporâneo, mas lá foi dizendo que muitos o abordam e lhe apontam esse objetivo e que fica “sensibilizado”. Mas logo complementa que, neste momento, não é algo que esteja nas suas “previsões, ambições ou propósitos”. Quanto à ideia de Paulo Portas como candidato presidencial, Mendess recusa-se a comentar algo em “abstrato”.

