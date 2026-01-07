Shain Shapiro: "Em Portugal não há uma cidade que tenha uma estratégia para a música e não será fácil de implementar porque não há dados"

Shain Shapiro fundou a consultora Sound Diplomacy e é também diretor executivo do Center for Music Ecosystems. Antes, trabalhou em Londres com Boris Johnson e a proximidade com o poder local fê-lo perceber como tais instrumentos públicos poderiam ter influência na mudança da vida das pessoas. Gostando de música e vendo a paisagem a mudar – clubes a fecharem, rendas a subirem – Shapiro tentou perceber o que poderia fazer para alterar a relação do cidadão com a música na cidade onde vive.

O resultado está em O Lugar Onde Quero Estar (editado em Portugal numa parceria Scarlet Bloom/Lusitanian), uma reflexão sobre o lugar e a função da música (e tudo o que lhe está associado) na construção de melhores sítios para se viver. Shapiro partilha experiências e percalços em algumas das cidades onde apresentou um plano para desenvolver a música e a respetiva economia em contextos urbanos específicos. Que plano é esse? Em que situação estamos? O que precisamos de mudar? Falámos com o autor sobre isso.

No seu livro dá a entender que as autoridades e entidades responsáveis muitas vezes estão demasiado distantes da importância da música na vida social. O que é que cidadãos e políticos não percebem sobre música nas cidades?

Não percebem o papel e o impacto que a música pode ter nas suas decisões, quando pensam em criar uma cidade melhor e mais desafiante. Um bom exemplo é quando os cidadãos se queixam do barulho no seu bairro, mas querem viver num bairro vivo e animado. Essas queixas estão quase sempre relacionadas com música. Isso tem a ver com planeamento e desenvolvimento de uma cidade e, claro, isso está a acontecer por causa de uma série de decisões que levaram a coisa até ali. A música acaba só por ser um alvo fácil, não é? O que se pode fazer é reverter o processo, porque a música é algo que toda a gente percebe, por isso é fácil falar sobre música.

E é necessário explicar isso aos políticos?

Sim, para que percebam como funciona. E como é que esta realidade pode encaixar numa comunidade, onde é que está o espaço para a música. A partir daí, podem tomar-se melhores decisões, mais informadas, na esperança de que haja menos pessoas a queixarem-se do barulho, por exemplo. A música é também um barómetro para perceber o quão um município ou uma qualquer comunidade investe nos seus cidadãos. Por exemplo, a educação musical é essencial para a música entrar na nossa vida quando somos novos. E isso não é sobre música, é sobre desenvolvimento cognitivo. É sobre, também, cuidados de saúde. É sobre como juntar pessoas. Descobri que é mais sobre como se pensa a música, como se a programa e educa. Os resultados são muito melhores quando uma câmara investe nas pessoas que vivem numa comunidade.

Quando percebeu que este trabalho, esta investigação, tinha impacto nas cidades?

Antes de mais, nunca pensei que iria ser possível. E não aconteceu de repente, foi algo que foi evoluindo a partir de trabalhos com dados concretos, à procura da melhor forma para os explicar. Contudo, sempre acreditei que a música é mais poderosa do que as pessoas pensam. A música é um super-herói. Toda a gente a percebe, é algo pessoal para todos, todos temos experiências extremamente particulares com música, mas não a levamos a sério, mesmo a sério, como deveríamos. Não a levamos a sério como algo com potencial económico. Não a levamos a sério em temos geográficos, topográficos, ou até a nível de mapeamento sonoro, para criar melhor planeamento urbanístico. Ao longo do tempo, percebi que poderia explicar melhor esse problema, porque não ganhamos nada se apenas nos queixarmos, é preciso arranjar uma maneira de explicar o problema, porque ele existe e é importante. Como o podemos resolver? Nos últimos 10, 15 anos, tenho-me dedicado a isso.

▲ A capa da edição portuguesa de "O Lugar Onde Quero Estar", de Shain Shapiro

Fica surpreendido que políticos e outros responsáveis o ouçam e lhe deem atenção?

Sim, por vezes. A maioria das pessoas gosta de música e a maioria dessa maioria tem uma relação próxima com música. Nesse aspeto, aqueles que têm responsabilidades são pessoas como todas as outras, também gostam de música, não podemos pensar nelas como pessoas distantes da ideia de terem uma existência familiar como qualquer um de nós. São humanos. Muitos tomas decisões para os seus eleitores, outros só para ganhar eleições. Abordo-os sempre na seguinte perspetiva: há uma forma de tornar este lugar melhor e não custa assim tanto dinheiro. Não estamos a falar de milhares de milhões de euros. Não fico surpreendido com boas reações porque não vou com nenhum preconceito. Talvez o problema seja esse: assumimos sempre tudo de negativo a propósito dos políticos. Tento não fazê-lo.

No livro fala do exemplo de Huntsville, no Alabama, quando deu de caras com a adversidade da população porque souberam o quanto custavam os seus serviços. Alguma vez, nesse processo, sentiu que os seus argumentos não seriam suficientes para convencer a população de Huntsville?

Sempre! Porque era tudo novo, nunca tinha feito aquilo. Em perspetiva, teria feito as coisas de forma diferente. Entro numa situação destas a pensar que toda a gente acredita da mesma forma em música como eu. Por isso, sou motivado por paixão. E isso foi um erro. Estávamos a ser pagos e não era nada astronómico, mas, naquele contexto, as pessoas pensam: vamos mesmo gastar dinheiro nisto? Em paralelo, existem os músicos da cidade, que nunca receberam dinheiro da Câmara. E, claro, ficam a pensar: porque é que estes tipos estão a ser pagos? Não sou do Alabama e comecei a abordagem sem perceber a sensibilidade local. Agora percebo melhor, teria feito as coisas de forma diferente, com menos suposições. Houve alguns erros nas abordagens iniciais do meu trabalho. Agora já não faço suposições, somos muito objetivos em tudo o que fazemos.

O que teria feito de diferente?

Não teria feito uma audição pública no início do projeto. Deveria ter feito só no final, quando teria algo a partilhar. Teria passado mais tempo a ouvir a comunidade, antes de os convocar e explicar o que iria fazer. Penso que estava muito excitado com as possibilidades em cima da mesa, especialmente porque o presidente da Câmara parecia perceber o que iríamos fazer: ainda é o mesmo presidente. Teria feito mais trabalho político. Isso teria sido mais eficiente, no início, do que lançar uma comunicação a falar da nossa estratégia. Ninguém percebeu isso.

Dá seguimento ao que faz? Por exemplo, em Huntsville, continuaram a acompanhar os acontecimentos, as evoluções?

Sim, acompanhamos em todo o lado. Huntsville foi um sucesso, muitas coisas mudaram.