Socialistas pressionam guião para autarcas para evitar discursos parecidos com os do Chega

Francisco César pede que haja apenas “bom senso”

Francisco César dá o exemplo do que aconteceu nos Açores, onde lidera a estrutura socialista. Em julho, o parlamento regional aprovou uma resolução (com os votos de Chega, PSD, CDS e PPM) para priorizar, no acesso a creches gratuitas, as crianças cujos pais têm emprego. “A discussão dos partidos democráticos não deve ser fazer com que as crianças sejam penalizadas, mas como fazer para que as regras sejam melhor cumpridas”, aponta. Quanto à possível necessidade de haver guião comum para orientar dirigentes e autarcas socialistas, César relativiza e defende apenas que haja “bom senso“.

Nem todos concordam, naturalmente. André Pinotes Batista, por exemplo, decidiu não esperar pela direção do partido e já implementou, no seu distrito (onde o PS gere seis das 13 câmaras), uma Agenda para as Migrações Humanistas, coordenada pela antiga secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e o atual autarca de Sines, Nuno Mascarenhas. O objetivo é promover programas de inclusão de jovens imigrantes em associações locais e desportivas, por exemplo.

O socialista defende que há uma “perceção de insegurança que tem sido explorada pelo Chega”, que está relacionada com a imigração e que, argumenta, é preciso desmontar — antes que a perceção se torne ainda mais difícil de combater e motive um sentimento de rejeição generalizado. “O aumento do fluxo migratório traz pressão sobre o estado social. Sem uma intervenção humanista junto dessas populações, e se nada for feito, a longo prazo vai mesmo haver problemas“, considera.

Outros socialistas defendem uma atitude discursiva, pelo menos, mais assertiva. “Exigência perante a fraude”, pede um dirigente do partido já citado, não excluindo, por exemplo, que o PS entre mesmo por outros debates como “aumentar os instrumentos que promovem a segurança, como a videovigilância, por exemplo”. “Não vejo porque é que o PS deve ser contra”, argumenta o mesmo socialista, lamentando os “imensos traumas e complexos” que existem no partido.