"PS deve ter candidato que tenha dado um contributo ao país nesta última década"

Não fala de nomes para as eleições presidenciais, prefere não comentar o possível avanço de António José Seguro, mas, quando desafiado a traçar um perfil ideal do candidato para representar a “esquerda democrática” na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, desenha um fato que cabe na perfeição a Mário Centeno: alguém que tenha servido o país nos últimos dez anos — Seguro esteve fora; alguém que tenha percurso político para lá do partido — Seguro ‘só’ chegou a secretário-geral do PS; alguém que perceba da União Europa — e não consta que Seguro tenha sido presidente do Eurogrupo.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, Porfírio Silva, antigo deputado do PS e atual diretor do “Ação Socialista”, defende aliás que todos aqueles que alimentam o sonho de serem candidatos deviam, antes de tudo o resto, mostrar a capacidade de “medir o tempo”. “É ver do ponto de vista do conjunto, do ponto de vista da nação, e não meramente do ponto de vista individual”, fez questão de sublinhar o socialista.

Porfírio Silva fala ainda do episódio que envolveu Sónia Sanfona, autarca socialista de Alpiarça, e mais umas declarações que mereçam críticas a partir do próprio PS sobre uma alegada colagem ao Chega. O antigo deputado socialista condena as declarações da autarca, recusa a ideia avançada por Francisco Assis de que o partido precisa de definir linhas orientadoras, mas não deixa de apontar um caminho: “Não queremos mimetizar aquilo que a extrema-direita faz”.

De resto, o socialista deixa ainda uma crítica a José Pedro Aguiar-Branco, por se ter convencido de que conseguiria controlar a bancada de André Ventura fazendo “festinhas na cabeça do Chega”, e a Luís Montenegro, que, diz Porfírio Silva, aparece frequentemente “com um sorrisinho cínico a dizer coisas inaceitáveis”. “É um tipo de postura na política que, em termos de caráter pessoal, me desagrada um pouco”, diz.

“Não queremos mimetizar aquilo que a extrema-direita faz”

Esta semana mais um autarca socialista, no caso a presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, veio fazer declarações sensíveis sobre a retirada de apoios sociais a quem apresenta sinais exteriores de riqueza. É uma linha de argumentação em que o PS deve entrar?

Penso que não. Nós temos uma noção muito clara daquilo que o Estado Social e os serviços públicos e a comunidade no seu conjunto podem fazer pelas pessoas. E que deve ser bem gerido e gerido na direção de quem precisa, para podermos potenciar a boa utilização de todos os recursos. Mas não devemos confundir isso com retratos robô mais ou menos apressados. E isso às vezes acontece, mas não é uma linha e não pode ser uma linha de atuação.

Francisco Assis, por exemplo, falou na necessidade da direcção do Partido de definir linhas orientadoras para evitar que haja uma colagem de autarcas do Partido Socialista a um discurso que é mais normal ouvir a partir do Chega. Concorda com a ideia de que é preciso uma linha orientadora, sobretudo para as eleições autárquicas?

O PS não funciona na base de linhas orientadoras ditadas por alguém. Funciona na base da capacidade de dialogarmos entre nós acerca da melhor forma de responder aos desafios em cada momento. Não se trata de definir para os outros linhas orientadoras; trata-se de, naturalmente, de aprofundar o debate acerca das melhores respostas a dar aos problemas que cada território tem. Esse debate nunca foi interrompido e nunca é interrompido. Está em curso, e é partilhado entre todos aqueles que têm as responsabilidades.

Este é o segundo episódio deste tipo, já tivemos um primeiro com o Ricardo Leão… Como é que o PS deve preparar esse combate, essa denúncia dos problemas que existem no território nacional, sem mimetizar o que à direita se vai dizendo?

Não queremos mimetizar aquilo que a extrema-direita faz. A extrema-direita fala de uma certa maneira sobre problemas, mas o que nos interessa não é falar sobre os problemas; é resolver os problemas. Do nosso ponto de vista, aquilo que tem de ser dito tem de ser de acordo com aquilo que tem de ser feito. Estamos fartinhos de ver um partido de extrema-direita, que está representado no Parlamento, a denunciar, a proclamar grandes princípios, e depois, na prática, a forma como vota e a forma como se comporta é contrária a isso. O que temos de ter é uma prática que depois traduz um discurso de resolução dos problemas. Em relação a Ricardo Leão: estive entre aqueles que acharam que aquelas declarações não eram apropriadas aos nossos princípios; mas não conheço nada que Ricardo Leão tenha feito que seja contrário aos nossos princípios. Na prática, creio que ele não tem feito e não tenciona fazer nada que choque com o nosso ideário. Mas não podemos ceder a esse nível discursivo.

Mas o PS deve, por exemplo, fazer um discurso mais concentrado na fiscalização dos apoios sociais atribuídos?

O PS não precisa de fazer esse discurso. A nossa prática, aos vários níveis de governação, sempre foi a seguinte: precisamos gerir bem o Estado Social para que as pessoas reconheçam que o dinheiro é bem gasto, que só se gasta naquilo que é preciso, que não se desperdiça o dinheiro das pessoas e que ao mesmo tempo atingimos os melhores resultados. Isso é uma batalha de sempre. Agora, também é verdade que é uma batalha que nunca está ganha. É algo que se aperfeiçoa todos os dias. Não podemos é confundir-nos em momento algum com aqueles que não fazem ideia nenhuma de como é que isso se faz, que nunca fizeram isso, que não estão nada interessados nisso, que só estão interessados em explorar o ruído acerca disso. Não podemos nunca dar essa oportunidade a esses oportunistas que andam por aí.