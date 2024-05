St. Pauli, o clube que luta contra preconceito, racismo, homofobia e é contra o capitalismo (e nasceu de uma bebedeira)

Hamburgo é sinónimo de futebol. Cidade que está há várias décadas no topo do futebol alemão, a histórica descida de divisão do Hamburgo, em 2018, tirou o brilho à cidade, atirando-a para o escalão secundário. Porém, seis anos depois, Hamburgo volta a ser cidade de Bundesliga, mas desta feita à escala de um bairro. O bairro de St. Pauli.

O St. Pauli garantiu na última semana a subida de divisão, depois de ter vencido, em casa, o Osnabrück por 3-1. As imagens do final dessa partida correram o mundo, com os adeptos a invadirem o relvado depois de o árbitro ter apitado para o término do encontro. A emoção e o grito que aquelas pessoas carregaram no peito durante os últimos 13 anos pôde, finalmente, sair para fora. Já este domingo, o St. Pauli pode carimbar o primeiro lugar e a conquista da Bundesliga 2, no jogo em casa do WehenWiesbaden.

ST PAULI PROMOSI KE BUNDESLIGA!!!!! pic.twitter.com/NLj4ciclPM — The Flanker (@theflankerID) May 12, 2024

Porém, a história deste clube centenário que nasceu num bairro de Hamburgo vai muito para lá de 2024 e está bastante acima do futebol. Mas vamos por partes. O FC St. Pauli começou como um departamento de futebol chamado Hamburgo-St. Pauli Turnverein 1862 e, reza a lenda, surgiu numa noite de bebedeira num bar da cidade. O St. Pauli como o conhecemos atualmente foi oficialmente fundado a 15 de maio de 1910, embora só tenha sido inscrito como clube independente em 1924. O seu registo no Tribunal Distrital de Hamburgo data de 25 de maio de 1925. Desde a sua origem que o clube utiliza o castanho e o branco como cores principais.

As partidas oficiais começaram em 1909/10, na altura num campeonato equivalente à distrital de Hamburgo, que era composto pelas equipas secundárias dos clubes que se encontravam na primeira divisão. No jogo inaugural, diante do SC Germania, o St. Pauli venceu por 2-0, apesar de ter disponíveis apenas dez jogadores. Essa temporada ficou ainda marcada pelos primeiros jogos disputados fora da cidade de Hamburgo, que chegaram inclusivamente à Dinamarca. Começava, assim, o crescimento de um clube que tinha todas as condições para ser um grande.

Em termos desportivos, o St. Pauli foi conhecido na década de 40 do século passado como a “equipa milagres”, já que demorou a atingir o topo do futebol regional mas, quando lá chegou, estabeleceu-se como uma das melhores equipas do norte da Alemanha. Foi nessa altura que a rivalidade com o Hamburgo se intensificou. Em 1947, os piratas conquistaram o primeiro título da sua história, vencendo a Oberliga Hamburgo. Nesse ano a equipa recusou-se a participar no campeonato regional, perdendo simpatia no seio dos adeptos da cidade.

No final da temporada 1962/63 apareceu a Bundesliga, porém a Federação Alemã de Futebol (DFB) não permitiu que o St. Pauli participasse na nova primeira divisão do futebol alemão. Nessa época a equipa teve de regressar ao Campeonato regional do norte da Alemanha, que venceu logo no primeiro ano. Depois de 11 anos no futebol regional, os piratas conseguiram a ansiada chegada ao futebol profissional, atingindo a Bundesliga em 1977.