Super Bowl. A consagração de um recordista ou o início da nova dinastia e com um novo Brady?

A defesa dos Bengals é competente, mas nada que se compare ao elenco formidável que os Rams conseguiram juntar para tentar ganhar tudo este ano – já sabendo, de antemão, que iriam ser os anfitriões da Super Bowl. Porém, Cincinnati tem uma equipa ofensiva mais produtiva, onde se inclui o endiabrado Ja’marr Chase – o principal wide receiver dos Bengals e um dos melhores da liga, com apenas 21 anos.

Quanto a Burrow, além do estilo de jogo, o que leva às comparações com Brady é que os dois têm em comum o facto de serem ultra-competitivos e evidenciarem uma auto-confiança desarmante. Mas Burrow, quase 20 anos mais novo que o ex-Patriot, está a cultivar uma imagem mais adaptada aos novos tempos: frequentemente é notícia pelos guarda-roupas elaborados e surpreendentes com que habitualmente sai do autocarro (ou avião) da equipa antes de cada partida. É uma “lenda da moda em ascensão“, escreveu a NBC sobre o atleta que fez 25 anos em dezembro.

Além disso, numa conferência de imprensa recente, apareceu com um cordão de ouro e diamantes à volta do pescoço. O pendente é a sua marca: JB9, semelhante ao TB12 que acompanhou a carreira de Brady (e, claro, CR7 mais conhecido dos portugueses). Quando Joe Burrow foi questionado pelos jornalistas sobre se as jóias eram verdadeiras, respondeu: “Claro que são verdadeiras, ganho demasiado dinheiro para usar coisas falsas“.

Matt Stafford. Coisas boas acontecem àqueles que esperam

Brady também é conhecido por zelar pela imagem, mas sempre foi um pouco mais modesto. Não tão modesto, porém, quanto o outro quarterback que este domingo vai tentar levantar o Lombardi Trophy ao final da noite, debaixo dos confettis: Matthew Stafford, dos LA Rams.

Tal como Burrow, Stafford também foi a primeira escolha do draft quando chegou à NFL. Esse ano, porém, está cada vez mais distante, já foi em 2009 – ele tem hoje, 34 anos.

Na altura, a pior equipa do ano anterior tinha sido a de Detroit, os Lions – que puderam, assim, escolher o quarterback mais promissor a chegar das universidades nesse ano. Esse jovem era, sem margem para dúvidas, Stafford.

Os Lions acertaram nessa escolha mas, depois disso, não acertaram em muitas mais. Nos anos seguintes, a equipa de Detroit nunca deu a Stafford a estabilidade necessária para que este pudesse chegar à Super Bowl – acumularam-se sucessivas “chicotadas psicológicas” e não se deu ao quarterback as armas de que este precisava para singrar. Isto embora, verdade seja dita, Matthew Stafford tenha contracenado vários anos com um dos melhores wide receivers da história da NFL, Calvin Johnson, mais conhecido pela alcunha Megatron.