"Sinto-me a pessoa mais sortuda do mundo." Agora sim, em nome próprio: Tom Brady anuncia o fim da carreira

No texto, Tom Brady dedica longos parágrafos a todo o universo dos Bucaneers, com quem conquistou o último Super Bowl, na época passada. “Refleti muito na última semana e fiz perguntas difíceis a mim mesmo. E estou tão orgulhoso daquilo que alcançámos. Os meus colegas, treinadores, adversários e adeptos merecem 100% de mim mas, neste momento, o melhor é deixar o campo para a próxima geração de atletas dedicados e comprometidos. Aos meus colegas nos Bucs nos últimos dois anos: eu adoro-vos, malta, e adorei ir para a batalha convosco. Vocês esforçaram-se tanto para se desafiarem e inspiraram-me a levantar-me todos os dias e dar-vos o meu melhor. Vou estar sempre aqui para vocês e quero continuar a ver-vos superar-se para darem o vosso melhor. Não podia estar mais feliz com aquilo que alcançámos juntos”, acrescentou o norte-americano, que terminou com palavras para a família e especialmente para a mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, escrevendo até uma frase em português.

“Aos meus pais e à minha família inteira (e à família alargada dos inúmeros amigos), adoro-vos e obrigado pelo vosso apoio e amor infindáveis. Não era capaz de imaginar o tempo e a energia que me deram nos últimos 30 anos de futebol americano. Nunca poderei recompensar-vos. Saibam apenas que vos adoro muito. Finalmente, à minha mulher, Gisele, e aos meus filhos, Jack, Benny e Vivi. Vocês são a minha inspiração. A nossa família é o meu maior sucesso. Saí sempre do campo e fui para casa para a mulher mais carinhosa que fez tudo pela nossa família para permitir que me concentrasse na minha carreira. A abnegação dela permitiu-me chegar a novos patamares profissionalmente e não tenho palavras para explicar o que significa para mim e para a nossa família. Te amo, amor da minha vida”, afirmou.

A ideia do fim da carreira de Tom Brady começou a desenhar-se na semana passada, quando os Tampa Bay Buccaneers foram eliminados pelos Los Angeles Rams nos playoffs da NFL e falharam o acesso ao Super Bowl, onde iriam defender o título. O jogador garantiu que ia pensar e tomar uma decisão em breve e lembrou desde logo que queria dedicar-se à família depois de mais de duas décadas de competição ao mais alto nível. No fim de semana, praticamente toda a imprensa norte-americana deu como garantido que Brady já não voltaria aos relvados, sem que este o confirmasse — e com a Associated Press a avançar até que o atleta ainda não tinha tomado uma decisão definitiva. Agora, esta terça-feira, Tom Brady tomou as rédeas do próprio destino, como sempre fez, e pôs um ponto final na história do melhor jogador de sempre do futebol americano.

Longe de ser um predestinado, Tom Brady foi a escolha 199 na sexta ronda do draft de 2000 da NFL, aterrando nos New England Patriots, onde acabaria por tornar-se uma autêntica lenda. Em 2020, de forma inesperada, mudou-se para os Tampa Bay Buccaneers e ainda foi a tempo de vencer mais um Super Bowl. No entretanto, somou títulos e recordes: é o jogador com mais Super Bowls, sete, o único quarterback a ter conquistado o Super Bowl em três décadas diferentes, o mais velho a ganhar e a ser MVP, o único a ter sido MVP com duas equipas diferentes e o dono dos registos máximos da NFL em jardas, passes para touchdown, jogos e vitórias.

22 anos depois do início de tudo, Tom Brady despede-se. E uma das últimas frases do texto que esta terça-feira publicou nas redes sociais para anunciar o fim da carreira é a melhor demonstração da humildade que sempre soubemos que tem: “Sinto-me a pessoa mais sortuda do mundo.”