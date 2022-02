Tom Holland, autor de “Domínio”: "O Cristianismo tem em si as raízes da sua queda"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A História do Cristianismo confunde-se com a História da Civilização. Daí que Tom Holland tenha escrito Domínio – precisamente sobre a empreitada cristã e sobre o modo como, de Paulo aos dias de hoje, o Cristianismo conseguiu entrar nas consciências e moldar a nossa forma de ver o mundo. Ora, Tom Holland mostra que a influência do Cristianismo vai muito para lá do âmbito religioso e determina até o modo como o Ocidente rejeita a religião.

Tom Holland é autor de vários livros sobre História e Religião, com a Idade Média, o Islão e o Cristianismo entre os temas que mais tem trabalhado. É também autor do programa “Making History” para a BBC4, que é possível ouvir também em podcast.

Até que ponto é legítimo olhar para a História do Cristianismo como uma História de domínio? É possível questionar a própria possibilidade de haver um domínio de uma ideia ao longo dos séculos, seja ela qual for? A verdade é que o Cristianismo de Constantino é muito diferente do Cristianismo de Trento ou do Vaticano II…

Julgo que o ponto está no facto de o Cristianismo não consistir apenas num conjunto de ideias. Na verdade, a sua expressão na história é a de um movimento revolucionário que afectou o modo como toda a cultura se formou, o modo como vemos e percebemos o mundo. E fê-lo de uma forma tão profunda que mesmo hoje, no Ocidente, mesmo que possamos pensar que vivemos num mundo pós-cristão, ainda assim as nossas noções, a nossa moral e mesmo o quadro de sentido em que criticamos e até rejeitamos o cristianismo são cristãs. E a única maneira de o perceber de facto é olhar para o que existia antes do Cristianismo e para o mundo que foi transformado por ele.

A ideia de domínio é possível se considerarmos que o Cristianismo conseguiu dominar os valores naturais, que se tornou o modo natural de ver o mundo. No entanto, há no próprio Cristianismo uma ideia de que, como defendia Lutero, Cristo não preenche a nossa ideia de Bem, subverte-a.

Isso implica a ideia de que há uma espécie de ideia objectiva, quase platónica, de Cristianismo. A minha compreensão não é a de um teólogo, é a de alguém que traça a evolução do cristianismo através da História. E julgo que parte do impacto do Cristianismo vem precisamente de sempre ter havido esta espécie de tensão dentro dele. A tensão entre a ortodoxia, entre a noção de que há uma espécie de sentido e coerência dentro dos credos Cristãos, de tal modo que são estes que definem o Cristianismo, e a ideia de que é o espírito, o impulso para subverter e transformar as estruturas existentes que está no cerne do Cristianismo. De que a Igreja está, ela própria, sujeita a um processo constante de mudança. É claro que Lutero se via a si próprio como alguém que rejeitava o modelo da Igreja vinda da Idade Média; mas em certo sentido, essa Igreja era também ela filha de uma Revolução. Filha daquilo a que no século XI se deu o nome de Reformatio, que atravessou também o século XII de tal modo que aquilo a que hoje chamamos Reforma é uma espécie de actualização disso. Ora, passando para o nosso tempo: é possível ter um Cristianismo sem Cristo? Bom, isso depende fundamentalmente do facto de se ser crente ou não. Se olharmos para o largo espectro do Cristianismo como uma civilização cultural, julgo que é possível. Os pressupostos do Ocidente continuam a ser profundamente cristãos. Não significa isto que as pessoas acreditem que o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas até o ateísmo é profundamente cristão, no sentido em que é o ponto de chegada de uma lógica que começa com o pensamento Protestante.

Como é possível falar de um domínio do Cristianismo quando não parece haver sequer uma perspectiva dominante no Cristianismo? Não precisamos sequer de entrar no mundo das heresias, ou das várias heterodoxias do mundo cristão dos princípios, mas mesmo no Cristianismo mais ortodoxo, Agostinho e Tomás de Aquino são diferentes, Tertuliano e Orígenes também….

Isso é um ponto que tem assombrado o Cristianismo desde o princípio dos tempos. A carta de Paulo aos Gálatas é já uma diatribe sobre o modo como Cristo deve ser percebido: quais destas interpretações nascentes sobre o seu nascimento e morte devem prevalecer, e nunca houve um consenso absoluto a este respeito no seio da cristandade. Por outro lado, só quando tentamos sair de uma mentalidade cristã e tentamos imaginar um mundo que não está moldado pelos seus pressupostos é que conseguimos perceber que as tensões e os paradoxos que existem na cristandade não deixam de ser cristãos. Em certo sentido o paradoxo é mesmo a essência do Cristianismo. Daí que o domínio esteja relacionado com a pretensão universal do Cristianismo, com a pretensão de mitigar as diferenças que existiam antes, no mundo Grego e Judaico, entre escravos e livres, homens e mulheres. Se olharmos especificamente para o dilema do cristianismo grego contra o judaico, voltando a Paulo, vemos que desde o princípio que o Cristianismo também alberga controvérsia. Assim, o domínio do Cristianismo gerou oposição, forças de domínio, impulsos persecutórios. Olhando a partir do famoso ensinamento de Cristo, de que os últimos serão os primeiros: o Cristianismo foi o último e tornou-se o primeiro, tornou-se uma força opressiva, de tal modo que renovou a sua própria ideia de que os poderosos devem ser rejeitados. Ora, a rejeição do poder da Igreja é, em si, um impulso cristão. É uma espécie de duplo paradoxo e é esse o grande fascínio da História do Cristianismo.

Mircea Eliade defendia que estudar uma religião a partir do povo acaba por perverter a ideia de Religião, no sentido em que a prática da religião não implica necessariamente um entendimento certo dela. Nesse caso, estudar o domínio da religião cristã não significaria na verdade estudar o domínio do Cristianismo, mas sim estudar a sociedade na sua relação natural com a religião.

Bem, como criações humanas, as religiões são expressão de impulsos próprios do Homem, e o Cristianismo é a versão mais bem sucedida de uma explicação sobre os propósitos do mundo e do Homem. Assim, num sentido puramente Darwiniano, tem de apelar a alguma coisa no próprio Homem. Mas não parece que isso signifique que aquilo que o Cristianismo professa é, de algum modo, auto-explicativo, de tal modo que todos podem chegar naturalmente aos seus princípios. É possível imaginar um mundo em que o Cristianismo não tenha existido. Seria um mundo diferente, mas não há nada de obrigatório ou necessário no Cristianismo. A questão é: o Cristianismo infiltrou-se de tal maneira no nosso modo de pensar que é hoje dificílimo para nós não pensar em termos cristãos. Peguemos num exemplo: dizemos que a religião diz às pessoas como se devem portar. Esta ideia tem dois pressupostos. De que há alguma coisa chamada religião e de que isso é algo que tem uma existência separada do secular. Ora, esta ideia é alimentada por séculos de teologia. Não precisamos de olhar para o que se passa hoje na Turquia ou na Índia para perceber como isto é um pressuposto cultural. A ideia de religião é em si mesma cristã, mas além disso a ideia de que existe para ensinar as pessoas a portarem-se da maneira certa não estaria presente naquilo que religião significaria, digamos, para os Romanos. Religio, para os romanos, seria uma ligação existente entre os Humanos e os Deuses, e era quase como uma espécie de seguro: podíamos pagar para que o Deus cuidasse de nós, mas isto nada teria que ver com ensinar um modo de agir. Daí que só retrocedendo até a uma espécie de mundo pré-cristão é que conseguimos perceber quão cristãos são estes pressupostos.