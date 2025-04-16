Trabalhadora no Teatro Maria Vitória diz que foi despedida por ser uma mulher trans e vai apresentar queixa

Durante vários dias, Íris Redol, 26 anos, atravessou os bastidores do Maria Vitória, emblemático teatro de revista no Parque Mayer, em Lisboa. Era o seu primeiro trabalho como assistente de camarim e estava entusiasmada. “Estava a ir tudo muito bem. Recebi elogios, estava muito feliz, estava a gostar do que estava a fazer, estava a ser tudo ótimo… Até deixar de ser.”

A jovem diz ter sido despedida após três dias de trabalho completos, depois de se ter cruzado, pela primeira vez, com o diretor do teatro, Hélder Freire Costa. A causa? “Ser uma mulher trans”, acusa. Redol diz ter sido vítima de discriminação por parte do dono do teatro e vai apresentar queixa.

Tudo começou em meados de março, quando foi chamada para trabalhar como assistente de camarim no espetáculo E Ninguém Vai Preso?, em cena no Teatro Maria Vitória, para substituir Camila Fernandes, uma colega que conseguiu outro emprego e teve de abandonar o projeto. “Ela ficou de arranjar uma pessoa para a substituir. Como andei em moda e sabia que estava sem trabalho, chamou-me”, recorda. O trabalho era relativamente simples: implicava vestir o elenco no decorrer do espetáculo. Íris desliza o dedo no ecrã do telemóvel e percorre o documento com a sequência de passos que tinha de cumprir, muitos deles ilustrados com fotografias. “Era isto tudo, sempre, a mesma coisa em todas as sessões, pôr as roupas em certas posições, vestir atores”, exemplifica. Tinha também de fazer alguns ajustes, se necessário, pregar botões ou arranjar algo que se rasgasse ou rompesse durante a peça. Nada complexo para esta ribatejana formada em design de moda.

Nos primeiros dias, trabalhou acompanhada pela colega que a formou, até chegar ao dia em que fez as sessões sozinha. Era domingo e, depois da sessão da matiné, seguiu-se uma sessão noturna. “Já andava sozinha a fazer a minha vida, eu e o meu telefone contra o mundo”, conta. “Já tinha acompanhado a Camila, já tinha revisto tudo em casa.” O espetáculo da noite ia a meio quando entrou no camarim do ator Paulo Vasco, a pessoa que tinha de ajudar a vestir. O ator não estava sozinho, mas sim na companhia do empresário e histórico produtor do Maria Vitória.

“Estava lá o Hélder [Freire] Costa a falar com o Paulo Vasco. Eu, como tinha imensa coisa para fazer nem disse grande coisa, disse boa noite, com licença, perguntei ao Paulo Vasco se íamos vestir, vesti-o, e fui-me embora”, descreve. “Enquanto estava a vesti-lo, vi que o Hélder Costa olhou para mim, mas nunca tinha sido apresentada, não fiz caso. Já estou habituada a olhares, constantemente, e tinha imensa coisa para fazer ainda.” Os olhares a que Íris se refere, justifica, devem-se ao facto de ser uma mulher trans. “Só que as pessoas disfarçam sempre”, explica ao Observador. “Nunca fazem o que este fez.”

Dois dias depois, contava receber informações para saber como proceder à lavagem da roupa dos espetáculos — as récitas decorrem de quinta a domingo e “terça-feira é o dia para a lavandaria da roupa dos atores”, elucida. Mas foi surpreendida pela colega, que lhe disse, por telefone, que Íris “não precisava” de ir ao teatro. “Com uma voz um bocado atrapalhada disse-me que não era preciso eu ir e que combinávamos outro dia”, recorda.