Looks Chanel, a inesperada dispensa do tradicional véu numa viagem de Estado a Espanha, as férias de verão em Maiorca, ou o eterno carisma de Mozah, imbatível ícone de estilo e provavelmente o rosto feminino mais famoso da realeza deste país. Um conjunto de ingredientes que reforçam o interesse numa família cuja história está intimamente ligada ao trajeto do Qatar, onde a partir deste domingo se disputa o Campeonato do Mundo de 2022, cuja final está agendada para 18 de dezembro, que é também o Dia Nacional daquele emirado.

Estando o país sob os holofotes da imprensa e da opinião pública, também os membros mais próximos do soberano o estão — dir-se-á mesmo que talvez a dinastia Al Thani nunca tenha dado tanto que falar como agora, quase 150 anos depois do sheik Jassim bien Mohamed Al Thani, um comerciante rico de Doha ter fundado o Qatar e chegado ao poder, a 18 de dezembro de 1878.

Se muito se tem escrito sobre a opacidade das suas contas e negócios, a informação sobre as suas vidas não é mais abundante. Contudo, há figuras que encontram o seu espaço na agenda pública e além do Emir, que é a figura máxima daquela nação e a que terá maior exposição, há também mulheres com boas histórias para contar.

O Emir Tamim bin Hamad Al Thani e as suas três mulheres

