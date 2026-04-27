Um festival para celebrar o funaná, o batuku e a tabanka na terra onde nasceram

A tabanka — que, tal como o batuku, é referenciada em documentos que restringiam ou proibiam a sua existência desde o século XVIII — é uma manifestação cultural que acontece como um desfile pelas ruas. Tocam-se tambores, cornetas e os grandes búzios do mar são usados como instrumentos de sopro. Os praticantes costumavam ridicularizar os seus senhores, bem como todo o regime vigente, na maneira como se vestiam e apresentavam no cortejo. A tradição subversiva permaneceu e hoje cada tabanka tem um rei ou uma rainha, as tais figuras que outrora serviam para satirizar os poderes instituídos.

Já o funaná, que terá aparecido entre o final do século XIX e o início do século XX, é historicamente tocado com um acordeão chamado de gaita, que foi sendo alterado ao longo das décadas para ter um som mais grave — e com uma barra de ferro que habitualmente é percutida com uma faca. Inicialmente, muitos dos ferros que eram utilizados na música eram, literalmente, enxadas do campo — tanto que se usava o termo “baile de enxada”. Enquanto o Estado Novo e o regime colonial proibiam estas práticas tradicionais mais associadas a uma africanidade, optava por enaltecer a faceta mais portuguesa da identidade cabo-verdiana, ao promover a morna, tida como mais erudita e musicalmente mais próxima do fado.

Pelas comunidades rurais da ilha de Santiago existem vários sítios apontados como focos de origem destas práticas musicais, mas nenhum outro reivindica aquilo que Santa Cruz é: a capital do funaná. “Li kê bersu” — ou seja, “aqui é o berço” — é o lema do Festival 1 Concelho 3 Ritmos.

Um epicentro de funaná

É na costa leste, a meio da ilha de Santiago, que fica o município de Santa Cruz. Dali observa-se com clareza a ilha do Maio, bem mais pequena; e se partirmos pelo Atlântico fora, haveremos de atracar no Senegal. Embora seja banhado pelo mar, por ali diz-se que é o “interior” de Santiago, o que dá a entender como é um território periférico dentro da ilha, a meio caminho entre a Cidade da Praia e a vila do Tarrafal, mais desenvolvida e turística, onde fica o antigo campo de concentração português.

Com uma população de cerca de 26 mil pessoas e bastante jovem — 62% dos habitantes de Santa Cruz têm entre 15 e 24 anos — falamos de uma terra modesta e pacata. Os miúdos saem da escola e jogam à bola nas praias de areia negra. Fazem balizas com os ténis e, no final, antes do regresso a casa, despedem-se com um mergulho no mar. Na cidade de Pedra Badejo, localidade central do concelho, e como em muitos outros sítios, convivem lado a lado as casas pintadas e as habitações de cimento exposto. Há comércio aberto para a rua, alguns restaurantes e cafés, mercearias e barbeiros, oficinas e salões de beleza. Sente-se o movimento na cidade, uma vivência mais ligada à rua e menos aos ecrãs. Não são muitos os estrangeiros que por ali passam, embora haja alguns em passeio pela ilha de Santiago, a caminho de locais mais populares ou que preferem instalar-se ali pela tranquilidade.

A praça principal de Pedra Badejo está cortada ao trânsito. Começam as montagens do Festival 1 Concelho 3 Ritmos, com 16 anos de história, mas que ultimamente tem vindo a dar passos sérios na sua profissionalização. Este ano, é a primeira vez que o evento é organizado em parceria com a Harmonia, produtora, agência e editora fundada em França por José “Djô” da Silva, o agente e editor de Cesária Évora, que foi determinante para tornar a “diva dos pés descalços” numa artista de renome mundial, um fenómeno que também ajudou a catapultar toda a música cabo-verdiana. O objetivo foi dar dimensão ao evento, internacionalizá-lo, torná-lo uma atração cultural que ponha o nome de Santa Cruz no mapa.