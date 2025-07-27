Funaná: como a independência de Cabo Verde libertou esta festa dançada

“Também é a cultura que é o fator diferencial do nosso turismo”, acredita Augusto Veiga, referenciando outro dos mais fundamentais motores económicos de Cabo Verde. “Por isso assinámos recentemente um memorando de entendimento com o Ministério do Turismo e Transportes, para trabalharmos projetos em conjunto.”

Augusto Veiga, que antes de assumir funções políticas trabalhou durante cerca de 30 anos na indústria musical do país, não tem dúvidas de que a independência de Cabo Verde “funcionou também como a liberdade e independência de muitos géneros musicais”. “Os ritmos mais aceites eram a morna e a coladeira, mas hoje muitos dos estilos musicais cabo-verdianos estão a obter grande sucesso a nível internacional. Tivemos o exemplo da Madonna a fazer, basicamente, uma tour baseada no batuque. E estamos a trabalhar para que outros dos géneros, que ainda não são tão conhecidos lá fora, façam o mesmo caminho, como o colá ou o talaia baxu da ilha do Fogo. O nosso trabalho é ajudar a que haja essa difusão, tanto a nível interno nas diversas ilhas como a nível internacional. E temos muitos artistas filhos da emigração cabo-verdiana que se estão a reconetar com as suas raízes, a kizomba também entrou no léxico musical cabo-verdiano, temos o hip hop feito em crioulo muito forte. É uma área que me é muito cara.”

Uma música proibida e reprimida que representava uma herança cultural africana

O funaná é um género tradicionalmente tocado com um acordeão — chamado de gaita, que foi sendo alterado ao longo das décadas para ter um som mais grave — e com uma barra de ferro que habitualmente é percutida com uma faca. Tal como noutras músicas de Cabo Verde, os pares juntavam-se para dançar, mas com o tempo tornou-se uma sonoridade mais virada para o indivíduo. O género terá surgido entre o final do século XIX e o início do século XX no interior rural da ilha de Santiago e nos bairros periféricos da atual capital cabo-verdiana, a cidade da Praia.

Havia gaitas que vinham da metrópole, mas a população camponesa de Santiago tinha uma forte ligação a outra colónia portuguesa, São Tomé e Príncipe, para onde iam trabalhar nas roças de cacau. Esse outro arquipélago africano, que tinha um comércio de instrumentos musicais, foi determinante para introduzir os acordeões em Cabo Verde. Em Santiago, os tocadores interpretavam diferentes ritmos, mas acabaram por fazer nascer uma prática de ferro e gaita que se foi tornando popular nas comunidades locais. Inicialmente, muitos dos ferros que eram utilizados na música eram, literalmente, enxadas do campo — tanto que existia o termo “baile de enxada”. Noutro género musical de Santiago, o ainda mais ancestral batuque, tradicionalmente tocado por mulheres, utilizavam-se outros instrumentos do quotidiano para a percussão — sobretudo panos.

Muitas destas práticas eram olhadas com grande desconfiança por parte das autoridades coloniais e dos poderes instituídos, como era o caso da Igreja Católica. “Desde pelo menos metade do século XIX que existem fontes escritas com interdições ou medidas coercivas em relação ao batuque e à tabanca”, explica ao Observador o antropólogo e investigador Rui Cidra, do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, um dos principais estudiosos deste tema, que publicou em 2021 o livro Funaná, Raça e Masculinidade: Uma Trajetória Colonial e Pós-Colonial. “Também vamos encontrar medidas semelhantes, durante o século XX, em relação ao funaná.”