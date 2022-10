Um fim de semana prolongado com sotaque nortenho

Aproveite para celebrar o Halloween durante a sua estadia no Porto com algumas experiências “de arrepiar”. ↓ Mostrar ↑ Esconder

O Sopro dos Miolos: Esta oficina vai ajudar toda a família a preparar o susto mais divertido do ano! A atividade é perfeita para participar em família e irá realizar-se no Museu Futebol Clube do Porto, no dia 30 de outubro das 10:30 às 12:00.

SEA LIFE Porto: De 22 de outubro a dia 1 de novembro, o maior aquário do norte do país promete ser palco de autênticas aventuras assombradas. As crianças serão desafiadas a percorrer os espaços do SEA LIFE, entre criaturas assombradas, numa experiência assutadora!