Um pai a chorar por falta de justiça e 16 militares absolvidos aos abraços. Como foi a decisão do caso das mortes dos Comandos

Começou por estar sentado num canto da sala, de mãos dadas com a companheira, enquanto segurava as lágrimas nos olhos. Só depois de reorganizados os lugares do rés do chão do Tribunal Central Criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa, para cumprir as normas sanitárias, é que Vítor Silva — pai do segundo comando a morrer durante a instrução do 127.º curso — mudou de lugar. Ficou sentado atrás dos advogados, ao lado dos restantes assistentes no processo, e a olhar de frente para 17 dos 19 arguidos presentes na primeira fila da audiência. Foi em direção a eles que manteve sempre preso o olhar, enquanto a juíza revelava que, de todos os arguidos, só três seriam condenados a penas entre os dois e os três anos, e mesmo assim suspensas pelo mesmo tempo.

Nesta tarde de segunda-feira, Vítor Silva conseguiu segurar sempre as lágrimas e manter-se em silêncio. Depois de uma hora de sessão, abandonou a sala como que desorientado, agarrado à companheira, e acabou por não conter-se mais já na rua, à porta do tribunal, enquanto respondia aos jornalistas. “Se eu acredito na Justiça? O meu filho morreu há mais de cinco anos!”.”Se eles cometeram um crime deviam estar presos.” Eles, os militares, que minutos antes se abraçavam à porta do tribunal— felizes pela decisão do coletivo de juízes (entre os quais um militar) que deixou cair a maior parte dos 539 crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física.

Lá dentro, na sala, numa audiência que chegou a estar prevista para setembro e acabou empurrada para esta segunda-feira por causa de uma alteração à acusação, a sessão arrancou com uma hora de atraso, pelas 15h00. Isto porque implicou uma mudança de sala para que todos os 17 arguidos presentes (dois faltaram, um deles o médico arguido, por ter Covid-19), assistentes, familiares e jornalistas se sentassem com a devida distância de segurança. Depois de uma sala cheia, houve quem acabasse lá fora à espera por falta de lugar.