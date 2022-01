Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

Mais de cinco anos passados da morte dos dois recrutas dos Comandos Dylan da Silva e Hugo Abreu, em setembro de 2016, o tribunal comunica esta segunda-feira a sua decisão em relação aos 19 militares arguidos no caso – depois de uma alteração aos factos da acusação comunicada aos advogados em setembro.

A sessão estava prevista para as 14h00 numa sala do terceiro piso do Tribunal Central Criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa, mas por causa do número de arguidos e de assistentes na sala acabou por ser mudada para uma sala maior no primeiro piso, a fim de serem cumpridas as regras sanitárias impostas pela Direção Geral da Saúde por causa da Covid-19.

A procuradora do julgamento, Isabel Lima, pediu a condenação para apenas para cinco dos arguidos a penas de prisão entre dois e 10 anos:

O Instrutor dos Comandos Ricardo Rodrigues cometeu abuso de autoridade com ofensa à integridade física, com perigo de vida, pedindo ao tribunal que este militar seja punido com pena de prisão até 10 anos O médico Miguel Domingues, também acusado de abuso de autoridade com ofensa à integridade física, a procuradora pediu uma condenação a cinco anos de prisão, pena passível de ser suspensa na execução. O diretor da “prova zero”, tenente-coronel Mário Maia, a procuradora pediu a sua condenação a uma pena de dois anos de prisão, suspensa por igual período. Pedro Nelson Morais – dois anos suspensos Lenate Inácio – dois anos suspensos

Os advogados das vítimas pedem ainda a condenação de dois outros arguidos.

O 127º curso de Comandos arrancou, em setembro, com 67 instruendos. Na madrugada de 4 de setembro de 2016, os 67 foram levados para o Campo de Tiro de Alcochete e divididos em quatro grupos para dar início à chamada “Prova Zero”, uma prova que serve para testar os limites do corpo e da mente dos militares e afastar aqueles que não a conseguem superar.

Às 16h00, além de Hugo Abreu e Dylan Silva, outros 20 instruendos do 127º Curso de Comandos estavam a soro na enfermaria quando o capitão Rui Monteiro tomou a decisão de suspender a instrução. O estado de saúde de Hugo Abreu e Dylan Silva foram piorando. Às 20h36, o primeiro teve uma paragem cardíaca e acabou por morrer. Já Dylan Silva foi transferido para o Hospital do Barreiro nessa noite e, mais tarde, para o Hospital Curry Cabral. Acabaria por morrer a 10 de setembro.