Uma "girl band" sul-coreana em lutas contra o mal e a bater recordes: porque é que as "Guerreiras do K-Pop" fazem tanto sucesso?

O mundo divide-se, neste momento, em dois grandes grupos. Pessoas que (como eu, até recentemente) não fazem ideia de que raio são umas “Guerreiras do K-Pop” e provavelmente nem nutrem grande vontade de passar a fazer. E pessoas que (como muitos pais e mães que conheço) não sabem o que é outra coisa, coitados. A resposta curta é: Guerreiras do K-Pop (K-Pop Demon Hunters, no original) é um filme de animação da Netflix, classificado para maiores de 10 anos, que conta literalmente aquilo que diz no título — a saga de uma girl band de pop sul coreana, que esconde uma vida secreta na qual caça demónios. A resposta mais longa demora, obviamente, mais tempo a explicar, mas podemos para já focar-nos em três informações: é o filme mais visto de sempre na Netflix; tem uns invejáveis 96 por cento de aprovação no site de críticas Rotten Tomatoes; e as minhas redes sociais estão cheias de adultos, amiúde trintões sem filhos, completamente obcecados pelo filme.
Guerreiras do K-Pop conta a história das Huntrix, a banda de Rumi, Mira e Zoey. Além de serem as maiores estrelas da Coreia do Sul, têm uma vida dupla mais excitante que a da Hannah Montana: são caçadoras que usam o poder da música para ligar corações, criando uma barreira – a “Honmoon dourada” – que manterá afastadas do nosso planeta as forças do submundo dos demónios malignos. Tudo corre bem, até os demónios criarem a sua própria boy band dissimulada, os viciantes Saja Boys, com a capacidade de roubarem almas.
Tal como o recente Super Homem de James Gunn, o filme não é uma origin story, não apresenta uma explicação detalhada de como surgiram estas heroínas. Arranca antes com o trio no pico de forma e de fama, prestes a atuar para 50 mil pessoas e a nem pestanejar perante um avião privado cheio de demónios. A pista está logo na primeira canção, um resumo do quão à vontade estão em ambos os papeis, chamada How It’s Done — que eu posso ou não ter acrescentado à minha playlist do Spotify. Um dos trunfos de Guerreiras do K-Pop é mesmo de conseguir ter músicas que aludem à trama, mas sem deixarem de ser canções pop muito orelhudas.
[o trailer de “As Guerreiras do K-Pop”:]
Maggie Kang, criadora do conceito e co-realizadora (com Chris Appelhans), admitiu numa entrevista de promoção que a vertente do k-pop, ponto fulcral do sucesso do filme, foi o último ingrediente acrescentado. A ideia original era fazer uma homenagem à cultura coreana. E esse tributo está muito patente ao longo do guião e da estética. O nome “Huntrix” significa “Três Caçadoras”. O nome “Saja Boys” é um jogo de palavras coreano com duplo significado: “Saja” (사자) pode referir-se a um leão, símbolo de poder e coragem, ou a um mensageiro do além (ceifeiro da morte), fazendo referência ao Jeoseung Saja. Mais à frente no filme surge um enorme tigre azul mensageiro, acompanhado por um pombo de chapéu. Ambos são também símbolos nacionais: conhecidos como Hojak-do ou Jakhodo na arte popular coreana, representam um comentário satírico sobre as dinâmicas de poder. O tigre, com ar trapalhão, simboliza as figuras de autoridade tolas, enquanto o pombo, astuto, simboliza o povo comum que observa e critica.
A nível estético, Guerreiras do K-Pop também é mais do que parece quando passamos só pela imagem no menu da Netflix. Talvez por ser também uma banda, vieram-me imediatamente à cabeça os Gorillaz, criação do músico Damon Albarn e do autor de BD Jamie Hewlett, especialmente ali na fase do disco Plastic Beach. Rumi, Mira e Zoey são mais do que bonequinhas giras com ar de Bratz — são personagens expressivas, com detalhes de animação acima da média, algo desarrumadas. Um bom exemplo, que faz sucesso com miúdos e graúdos, é quando perante os rapazes jeitosos dos Saja Boys, os seus olhos transformam-se em maçarocas de milho (terão os coreanos também a expressão “bom como o milho”?) e depois em pipocas. Há uma clara tentativa de não fazer delas só estrelas pop sexy, mas também miúdas normais, divertidas — e o tipo de animação presta-se a essas subtilezas, não é chapa-quatro como tantos filmes que pais incautos são forçados a ver em loop. É aí que vem à memória a estética semelhante de Spider-Man: Into the Spider-Verse e desvenda-se parte do mistério: foram feitas no mesmo estúdio, a Sony Pictures Animation. Problema para a Sony — não percebeu a tempo que tinha um sucesso em mãos.
É que o êxito inequívoco de Guerreiras do K-Pop foi um meteorito tão inesperado que, certamente, já terão rolado cabeças na produtora original da longa-metragem. De acordo com a Forbes, a Sony vendeu os direitos de K-Pop Demon Hunters à Netflix por uns modestos 100 milhões de dólares, dando a entender que não via ali grande árvore das patacas. Foi, aos olhos da era do streaming, uma espécie de equivalente ao “direto para vídeo” que caracterizava filmes que se considerava que teriam fraco potencial em sala. Mas a saga não só chegou ao topo de visualizações da Netflix (diz a plataforma que já ultrapassou os 236 milhões de visualizações, relegando o filme de ação de 2021 Red Notice para segundo lugar) , como quatro das suas músicas – Golden, How It’s Done, Soda Pop e Your Idol – conquistaram posições no top 10 da Billboard, um feito inédito para uma banda sonora. Bandas sonoras que se tornavam símbolos da cultura pop mainstream era um reduto da Disney, que o gigante da animação foi perdendo. A última canção a tornar-se verdadeiramente em êxito foi We Don’t Talk About Bruno, escrita por Lin-Manuel Miranda para o filme Encanto de 2021. E antes dessa, foram anos de travessia no deserto.
Uma das provas da impreparação de produtores e distribuidores para este sucesso é a falta de merchandising do mesmo. Sim, a Netflix lá foi desencantar uma linha de T-shirts, mas crianças (e até adultos) exigem mais. Onde estão as bonecas? As roupas iguais às protagonistas? As lancheiras para o regresso às aulas? Claramente, ninguém percebeu a mina que estava aqui. O Tik Tok encheu-se de vídeos com dicas de como fazer festas de aniversário temáticas das Guerreiras do K-Pop de modo completamente caseiro, já que nem um pedaço de plástico foi comercializado à pala do filme. Até agora, claro. Parece óbvio para todos que estamos só no início de uma saga e do seu respetivo filão. O filme, por exemplo, acabou até por estrear em sala, alterando o plano inicial. Um mês após a estreia em streaming, a versão “sing-a-long” nos cinemas americanos e britânicos tem enchido salas com crianças e adultos. Ver em casa em repeat é bom, mas o sentimento de comunidade é melhor ainda.
Perante tanto furor, não tardou a vir a curiosidade sobre de quem eram as vozes que agora se ouvem por todo o lado. Kang revelou que os Saja Boys foram inspirados por bandas como TXT, BTS, Stray Kids, Ateez, Big Bang e Monsta X, ao passo que as Huntrix foram beber inspiração a grupos femininos de K-pop como Itzy, Blackpink e Twice. E muitos acharam que era exatamente destas bandas de sucesso que vieram as cantorias, mas nada disso. As estrelas vocais de Guerreiras do K-Pop vêm de uma relativa obscuridade. EJAE, que dá voz cantada à protagonista Rumi, tinha sido considerada um fracasso na sua estreia no K-pop, enveredando depois numa carreira como compositora e produtora. O mesmo se pode dizer de Andrew Choi – a voz cantada da personagem principal masculina, Jinu – cuja carreira também não tinha ido muito longe até aqui. Num mundo onde a procura pelo look certo é implacável, foi numa espécie de prova cega, em que só a voz conta, que EJAE e Choi encontram a ribalta.
Guerreiras do K-Pop é, sintetizando numa só frase, um filme bem-feito e cuidado. Pode parecer pouco, mas em 2025 é uma raridade, sobretudo no mercado infanto-juvenil. A consagração chegou pela via mais meritocrática possível, a do passa-a-palavra. E no dia em que termino este texto, o meu filho chega do ATL e declara: “Hoje vimos umas tais Guerreiras do K-Pop. Posso ouvir o Golden?”. Só custa as primeiras 100 vezes, dizem-me.