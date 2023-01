Tudo serve de disfarce nesta farsa humana, cuja mensagem parece, porventura, mais importante hoje do que no tempo em que foi escrita por William Shakespeare. Considerada por muitos como a melhor comédia do dramaturgo britânico – concluída, supõe-se, por volta de 1601 (pouco depois de “Hamlet”) –, “Noite de Reis” foi também a peça que trouxe o encenador Ricardo Neves-Neves para o campo dos clássicos: uma criação pensada desde 2019, coprodução entre o Teatro da Trindade e o Teatro Eléctrico, arquitetada com respeito face ao original, mas também com traços (textuais e cénicos) que a atualizam e a transpõem para os nossos dias. Entre o riso fácil, que marca compasso ao longo da trama, exploram-se premissas como identidade de género, diferenças entre classes e os eternos dilemas das relações amorosas, numa teia complexa de personagens que nos fazem, afinal de contas, olhar para nós enquanto espetadores da própria vida que se desenrola. Estreia-se esta quinta-feira, dia 26 de janeiro, no Teatro da Trindade, em Lisboa (em cena até 19 de março; segue-se o Convento de São Francisco, em Coimbra, a 14 de fevereiro, e o Cineteatro Louletano, em Loulé, a 9 e 10 de setembro).

Voltemos à sua história. Não estamos exatamente a pairar no ar, embora o que se veja em palco, num plano inicial, sejam duas grandes nuvens e se escute o som de um mar revolto em plena tempestade. Em Shakespeare, já isso é uma característica que contextualiza: é o elemento natural isolado, muitas vezes usado pelo autor, que lança a trama, separa ou retira personagens de cena que, de repente, reaparecem por entre a tormenta e mudam o curso da história. No meio de um naufrágio, uma jovem mulher, Violeta, chega ao reino imaginário de Ilíria levada pelo mar. Acredita que o irmão gémeo, Sebastião, morreu afogado no dilúvio. Salva à justa, disfarça-se de rapaz, de seu nome Cesário, e arranja trabalho na casa de um nobre, o duque Orsino, como mensageira de uma paixão não correspondida deste com Olívia.

O que se segue? Pois bem, aquilo que descreveríamos como hábito de uma comédia vanguardista e revolucionária, dentro da chamada commedia dell’arte. Entre as mensagens que leva até a casa de Olívia, e a paixão que sente pelo duque, Cesário (Violeta) ganha a afeição amorosa desta. O triângulo amoroso é resolvido, pois claro, com o reaparecimento de Sebastião, que trará por fim luz aos amores conjurados – e mais não convém dizer.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.