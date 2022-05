“Vejo a joalharia como um mapa da vida de uma pessoa”. Bibi van der Velden, a joalheira que trocou Amesterdão pela Malveira da Serra

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bibi van der Velden é uma reconhecida designer de joias e escultora. Em 2019 ela, o marido e companheiro nos negócios Thomas de Haas, e os dois filhos pequenos trocaram Amesterdão pela Malveira da Serra. Transformaram uma casa escondida no meio da vegetação no seu pequeno paraíso e mudaram radicalmente de estilo de vida. A mudança do centro da Europa para este santuário familiar entre o mar e a serra foi atribulada, mas passados quase três anos estão felizes com a sua nova vida.

Ao fundo de uma estrada muito rústica e algumas curvas apertadas surge este refúgio, com Thomas de Haas a receber o Observador com um simpático cumprimento em português. Depois aparece Bibi van der Velden e é justo mencionar também os dois cães da família, verdadeiros anfitriões que mantiveram uma simpática companhia durante toda a visita. As amplas janelas mostram a vegetação envolvente e o mar à vista lá muito ao fundo. Pelas janelas abertas sente-se a brisa da chuva leve que cai ocasionalmente e também se ouvem os pássaros a cantar. Sentamo-nos à conversa com Bibi van der Velden à volta do balcão da sua cozinha. É uma artista plástica e joalheira apaixonada pelas artes, empreendedora e mãe de família. Em Amesterdão fundou a sua marca própria de joias, Bibi van der Velden, e também a plataforma Auverture na mesma área. Ambos os projetos têm escala internacional e neles forma uma equipa com o marido.

Mas como é que Portugal entrou nos planos de vida desta família? É preciso recuar até 2017 e atravessar o globo. Nesse ano Bibi, o marido e os dois filhos, Charlie e Balthazar, partiram em viagem pela Austrália e pela Nova Zelândia e ficaram de tal forma apaixonados pelo estilo de vida descontraído e próximo da Natureza que chegaram a considerar mudar-se para o outro lado do mundo. Mas apenas por breves momentos, porque estar tão longe do resto da família e da base dos seus dois negócios seria impossível. Então começaram a pensar na segunda melhor hipótese e Portugal apresentou-se como a melhor escolha. Embora nenhum dos dois conhecesse muito bem o país, rapidamente se deixaram conquistar.

Contudo, quando regressaram da Austrália para Amesterdão os planos de mudança de vida foram postos em espera por um motivo de força muito maior. A filha Charlie, na altura com cinco anos, foi diagnosticada com uma leucemia. Descobriram que o melhor local para ser tratada estava ali mesmo, nos Países Baixos e seguiram-se dois anos de tratamentos. “Portugal tornou-se um projeto no qual estávamos a trabalhar para assim que ela ficasse melhor. Pensámos que não queríamos pôr os nossos sonhos em espera”. Ao fim de um duro primeiro mês de tratamentos, Bibi achou que podia tirar uns dias para si. A filha ficou acompanhada pelo resto da família e a designer rumou a Portugal. “Descobri esta casa por acaso, quando visitava uns amigos que viviam também aqui na Malveira, estávamos a caminhar no topo da montanha e vi a casa lá em baixo. Percebi que não estava a ser habitada, era uma grande selva, mas apaixonei-me verdadeiramente”. Conta que começaram a procurar quem eram os donos e descobriram que a casa pertencera a um casal que não tinha filhos e, depois de morrer, deixou-a a uma fundação da qual faziam parte. “Tivemos de provar à fundação que merecíamos esta casa. Por essa altura houve também nos Países Baixos quem quisesse comprar a nossa casa, mesmo não estando à venda.” Entretanto, pela Malveira, apareceu um outro casal, também neerlandês, interessado em comprar a mesma casa, mas no final nasceu uma amizade entre todos e Bibi e Thomas ficaram com a propriedade.