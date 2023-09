Era a primeira participação de sempre de Portugal no Mundial de râguebi. Ganhar ou perder era uma preocupação para outras equipas, sobretudo aquelas que eram compostas por jogadores profissionais. Não era o caso dos Lobos. Para os portugueses era uma sorte jogar contra a Nova Zelândia, mesmo que isso significasse que o objetivo fosse não perder por 100 pontos. Em frente ao haka dos All Blacks, em 2007, estava Pedro Leal, o nome que o World Rugby ainda considera o internacional luso mais icónico. 16 anos depois dessa participação, o antigo jogador viu Portugal qualificar-se de novo para um Mundial. Recorda que as condições da Seleção são hoje melhores, o que não significa que os Lobos não continuem a uma distância considerável das grandes potências. Aponta à primeira vitória de sempre num Mundial em França, ao qual vai assistir de fora. Atualmente, faz parte da equipa técnica do Direito e da Seleção de Sevens.

