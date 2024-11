"Viemos de lá todos aziados". A última vez que Ruben Amorim pisou o relvado de Old Trafford (com Hugo Viana)

A primeira parceria Amorim e Viana Lda. em Manchester

A estreia em Old Trafford tinha sido há menos de um ano e as memórias estariam ainda vivas na cabeça antes de mais uma dança. A 22 de novembro de 2011, Amorim fez o primeiro de dois jogos no terreno do Manchester United, nessa vez com a camisola do Benfica. Foi na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2011/2012, uma das mais marcantes dos encarnados na “era moderna”. À partida para o jogo, as duas equipas estavam empatadas nos lugares cimeiros do grupo C, com oito pontos cada. No final dos 90 minutos assim continuaram mas o desenlace podia ter sido diferente: os portugueses marcaram logo aos três minutos, com um autogolo de Phil Jones, mas os golos de Berbatov (30′) e Fletcher (59′) fizeram com que o remate certeiro de Aimar (60′) só valesse um ponto. Ruben Amorim jogou sete minutos, ao render precisamente o mago argentino aos 83′. No final, sobrou um 2-2, que deixou tudo em aberto para a última ronda – que coroou o Benfica com o primeiro lugar e empurrou o United para a Liga Europa.

Um ano bastou – menos do que isso – para tudo mudar: Ruben foi emprestado ao Sp. Braga por uma época e meia, depois de se ter incompatibilizado com Jorge Jesus. Recusou treinar após um Benfica-Rio Ave e viu-lhe ser instaurado um processo disciplinar. Para não perder o comboio Mundial com destino ao Brasil, em 2014, seguiu para os minhotos de Leonardo Jardim, ainda na mesma época. Ficou até à seguinte, já com outro timoneiro, José Peseiro, com quem ganhou a titularidade absoluta. Quis então o destino que na seguinte fase de grupos da Champions voltasse a calhar o Manchester United e aí, dessa vez, Amorim já não jogaria apenas os últimos sete minutos. Foi, como habitual nessa época 2012/2013, titular nos minhotos no jogo de Old Trafford e num plantel de muita qualidade: na baliza, o vencedor da Liga Europa Beto; ao meio, os internacionais Custódio e Ruben Micael; na frente, o lendário Alan e o futuro autor do mais importante golo da história do futebol português, Eder. E um parceiro que seria de longa data: Hugo Viana.