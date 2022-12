Fabiola Mancinelli, italiana a viver há 15 anos em Espanha e professora associada no departamento de antropologia na Universidade de Barcelona, descobriu os nómadas digitais em 2015, em Madagáscar. Este novo estilo de vida levou-a depois à Tailândia, onde identificou, em Chiang Mai, um dos “hubs emergentes onde os nómadas digitais se juntam”. Em Barcelona, e com o fenómeno a crescer, voltou a investigá-los, mas com nova metodologia, observando as comunidades online, sobretudo através de Facebook.

“A primeira comunidade a que me juntei tinha talvez 20.000 ou 30.000 membros. Hoje tem mais de 200.000. Tem crescido exponencialmente”, conta ao Observador, a partir da universidade onde leciona. Interessa-se pelas motivações daqueles que viajam com propósitos mais complexos do que os turísticos (há, diz, “elementos internos”).

Com a pandemia, os nómadas cresceram mais e, com eles, os vistos criados pelos governos para os enquadrar e atrair — com requisitos que, diz a investigadora, denotam “elementos classistas”, possivelmente até “racistas”. Os mesmos governos que dificultam a entrada de uns, “deixam entrar aqueles que não vão ter impacto no mercado de trabalho local, que vão ter dinheiro suficiente para gastar, que não vão pesar nos serviços sociais, porque têm seguro de saúde”. Para evitar o agravamento de desigualdades, sugere que lhes sejam dados “deveres políticos”, o que inclui o pagamento de impostos ou contribuições sociais.

Portugal não se ficou atrás no campeonato dos vistos e, em outubro, criou um destinado a nómadas digitais que ganham quatro vezes o salário mínimo, ou seja, 2.820 euros por mês, um patamar que vai chegar aos 3.040 euros em janeiro, quando o ordenado mínimo subir para os 760 euros. É, refere Fabiola Mancinelli, um dos que têm o período de renovação — até cinco anos — mais longo, o que interpreta como um sinal de que o objetivo do Governo é atrair não nómadas temporários mas aqueles que queiram fixar-se a longo prazo num sítio.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.