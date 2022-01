Voar como um super-herói ou ter um palácio só para si? 12 experiências especiais para programar em 2022

Voar num balão de ar quente

Ver balões de ar quente a flutuar no ar com as suas cores no céu infinito como cenário é um bonito espetáculo para observar do chão firme, mas como será estar dentro de um? A Up Alentejo tem uma série de opções para quem quiser experimentar. A viagem dura uma hora, mas toda a experiência varia entre as quatro e as cinco horas. E não há que temer que o vento leve o balão para longe porque há uma equipa em terra a seguir o balão com comunicação de rádio e GPS. A experiência pode ser feita em qualquer altura do ano porque, dizem os entendidos no site, Portugal tem ótimas condições atmosféricas para esta prática. No entanto as condições variam consoante as estações e, enquanto na altura de calor (entre abril e setembro) os voos acontecem ao nascer do sol, na altura de mais frio (entre outubro e março) as condições permitem voos depois do nascer do sol ou à tarde, duas horas antes deste se pôr. Os cestos têm uma capacidade que vai das quatro às 12 pessoas por balão. Para uma primeira experiência existe o Voo Descoberta que tem um custo a partir de 170 euros, com várias opções. A Up Alentejo está sediada no Hotel Vila Galé Clube de Campo, em Beja, no entanto, além do Alentejo, também é possível voar na Beira Baixa e na Beira Interior.