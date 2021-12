Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal foi distinguido com 10 prémios de turismo a nível mundial. Os World Travel Awards continuam a ser distribuídos e esta quinta-feira, 16 de dezembro, foi a vez de anunciar os vencedores das diferentes categorias a nível mundial.

Madeira ganha o prémio de melhor destino insular do mundo pela sétima vez consecutiva e Algarve revalida a distinção de melhor destino de praia do mundo.

No que toca a projetos turtísticos, os Passadiços do Paiva são a melhor atração turística de aventura. Dark Sky Alqueva ganha o prémio de turismo responsável. E a Parques de Sintra distinguiu-se como a melhor empresa do mundo em conservação.

Também houve várias distinções em relação a hotéis. O Olissipo Lapa Palace Hotel, em Lisboa, foi considerado o melhor hotel clássico do mundo. O Pestana Porto Santo All Inclusive foi considerado o melhor resort All-Inclusive. Já o hotel Conrad Algrave é o melhor resort de luxo e lazer. L’AND Vineyards ganho o prémio de melhor hotel de região vinícula.

A TAP Air Portugal arrecadou dois prémios, sendo considerada a melhor companhia aérea a voar para África e também para a América do Sul.

Portugal concorria em 44 categorias. E em sete destas, em dose dupla, como no caso de melhor city break do mundo (com Lisboa e Porto), melhor destino com herança (com Lisboa e Porto), para melhor resort All-Inclusive (com o Club Med da Balaia e o Pestana Porto Santo All Inclusive), para melhor hotel clássico (com o Belmond Reid’s Palace, na Madeira, e o Olissipo Lapa Palace Hotel, em Lisboa), para design hotel (com 1908 Lisboa Hotel e o The Vine Hotel, no Funchal), para melhor resort family villa (com Dunas Douradas Beach Club, em Almancil, e o Martinhal Sagres Beach Beach Family ResortHotel) e para melhor lifestyle resort (com o Conrad Algarve e o EPIC SANA Algarve Hotel).