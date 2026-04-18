1 O que é a endometriose? É uma doença crónica inflamatória que se caracteriza por células do endométrio que se desenvolvem fora da localização habitual. “O endométrio é o tecido que reveste a cavidade uterina e que sofre alterações ao longo do mês, proliferando e crescendo até iniciar a sua descamação cíclica, que se traduz pela menstruação”, diz Filipa Osório, médica especialista em ginecologia e obstetrícia. Quando tecido semelhante a este se desenvolve fora do útero e se implanta noutros locais, sofre as mesmas alterações cíclicas: prolifera, cresce e “menstrua”, em qualquer parte do corpo. “A endometriose é uma doença crónica que causa inflamação e pode formar quistos, aderências ou nódulos em vários locais”, acrescenta a médica coordenadora do Centro de Endometriose do Hospital da Luz Lisboa.

2 Quais os principais sintomas? Dependendo da zona afetada, a endometriose pode manifestar-se de diferentes formas, seja por infertilidade ou dor pélvica. Mas caracteriza-se maioritariamente por dor intensa durante a menstruação (dismenorreia), dor nas relações, dor ao evacuar ou dor ao urinar e, por vezes, dor na ovulação. Quando uma mulher tem dismenorreia, que interfere com o seu dia a dia, impedindo-a de fazer uma vida normal, significa que deve procurar ajuda diferenciada para se perceber qual a causa da dor e diagnosticar ou excluir endometriose.

3 Como distinguir das dores menstruais "normais"? Algum desconforto durante a menstruação pode ser normal, mas dor intensa que limita a vida diária não deve ser ignorada. “Se pedirmos a uma mulher para quantificar a sua dor de 0 a 10 e se esta for superior a 7 ou 8, deverá ser investigada”, sugere Filipa Osório. A endometriose não é “apenas” uma dor menstrual. É uma doença que pode afetar a vida em todas as dimensões — física, emocional, profissional. “A mensagem é simples: não normalizar a dor. Ouvir o corpo. E procurar ajuda especializada atempadamente.”

4 Quais as causas? Não são totalmente conhecidas. “Acredita-se que resulta de uma combinação de fatores, incluindo predisposição genética, alterações do sistema imunitário e fatores hormonais e inflamatórios”, diz Filipa Osório.

5 Como se diagnostica? Em primeiro lugar, é fundamental saber ouvir as queixas das mulheres que procuram ajuda médica. “Fazer uma boa história clínica, seguida de um exame objetivo adequado, permite fazer o diagnóstico na maioria dos casos de endometriose.” Perante esta suspeita, o diagnóstico pode ser confirmado através de ecografia ou ressonância magnética pélvica. “Sendo uma doença crónica que afeta as mulheres durante a sua vida reprodutiva, é fundamental que seja realizado um diagnóstico precoce para uma melhor orientação e preservação da fertilidade.”

6 Mas porque demora o diagnóstico tanto tempo? Pode demorar mais de oito anos em Portugal. A Sociedade Portuguesa de Ginecologia, em colaboração com a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose — MulherEndo — e o apoio da Gedeon Richter Portugal, realizaram um inquérito sobre a jornada das mulheres com endometriose com o intuito de compreender melhor a dimensão do problema no país. O estudo VivEndo permitiu compreender um pouco melhor a situação relativamente ao atraso no diagnóstico e conclui que, tal como na maioria dos países europeus, a mulher portuguesa precisou, em média, de oito anos desde os primeiros sintomas até ao diagnóstico correto. Este atraso no diagnóstico deve-se a vários fatores: Sintomas inespecíficos ou desvalorização dos mesmos (nomeadamente a dor menstrual), tanto por parte da mulher, como dos familiares e por alguns profissionais de saúde;

A inexistência de biomarcadores (detetáveis nas análises);

Dificuldade de obter um exame conclusivo com um profissional dedicado à doença.

7 E como se trata? Sendo uma doença crónica, é fundamental ajudar as mulheres a compreender e a gerir a endometriose ao longo da vida, sobretudo para aprenderem a gerir o controlo dos sintomas e a melhorar a qualidade de vida, “uma vez que não existe tratamento curativo definitivo”, diz Filipa Osório. O tratamento deve passar por várias dimensões, desde logo, a adoção de hábitos de vida saudáveis — incluindo uma alimentação com perfil anti-inflamatório, a prática regular de exercício físico e a redução do stress —, o que pode contribuir para diminuir a inflamação pélvica e aliviar a dor. “Por outro lado, o tratamento deve ser sempre individualizado: cada mulher é única, com sintomas, expectativas e objetivos distintos, pelo que a estratégia terapêutica deve ser adaptada a cada caso.” De forma geral, são estas as várias alternativas: Quando não existe desejo de engravidar e não há contraindicações “a terapêutica hormonal é frequentemente a primeira linha, permitindo ‘adormecer’ a doença ao inibir a atividade do tecido endometrial e controlar os sintomas”;

Quando o objetivo da mulher passa pela gravidez, a terapêutica hormonal deve ser suspensa, mantendo-se uma vigilância clínica;

Nos casos de dor incapacitante ou doença mais extensa, com envolvimento de órgãos como intestino, bexiga ou ureteres, a cirurgia pode ser necessária;

Já nas situações em que a doença é estável, mas existe dificuldade em engravidar, deve ser considerada a avaliação por uma equipa de fertilidade.

8 Uma mulher com endometriose pode engravidar? Sim. Cerca de dois terços das mulheres com o diagnóstico conseguem engravidar naturalmente. No entanto, cerca de um terço pode necessitar de apoio médico ou técnicas de reprodução assistida. “Num contexto em que muitas mulheres adiam a maternidade, torna-se igualmente importante discutir precocemente a preservação da fertilidade.” A criopreservação de óvulos deve ser ponderada em casos selecionados, quer antes de cirurgia, quer quando a gravidez é adiada, tendo em conta o potencial impacto da doença na função ovárica. Também por este motivo, um acompanhamento precoce é essencial.

9 Sabe-se quantas mulheres têm a doença? Estima-se que afete cerca de dez por cento das mulheres em idade reprodutiva e até 30 a 50% das mulheres com dor pélvica crónica ou infertilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 190 milhões de mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Em Portugal, pensa-se que a endometriose afete cerca de 350 mil mulheres em idade reprodutiva, mas Filipa Osório diz que “este número pode ser ainda maior devido ao subdiagnóstico e à falta de consciencialização ainda existente sobre a doença”.