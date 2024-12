A crescente adoção do veículo elétrico, apoiada pela descarbonização da produção da eletricidade, sobretudo por meio da incorporação de fontes renováveis, confere a esta tecnologia um papel central no cumprimento do objetivo de reduzir para zero as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) no setor dos transportes.

Para a Agência Internacional de Energia (AIE), a descarbonização do setor dos transportes é crucial para que se atinjam as ambicionadas emissões zero de carbono. Este setor representa cerca de um quarto das emissões totais de gases com efeitos de estufa (GEE) na União Europeia (UE), uma vez que a mobilidade terrestre, marítima e aérea continua dependente de motores a combustão, que funcionam maioritariamente com combustíveis fósseis.

Nos Estados Unidos e Canadá, as vendas de veículos elétricos cresceram apenas 10%. Infraestruturas insuficientes e a preocupação com os preços deste tipo de automóveis continuam a ser os principais entraves a uma adoção mais ampla.

No entanto, embora o mercado global tenha crescido 20% no primeiro semestre de 2024, esse crescimento revelou-se bastante desigual, devido a uma quebra significativa na venda dos VE’s no espaço europeu e norte-americano.

Estão a ser exploradas alternativas, como os combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e o hidrogénio. No entanto, apesar do forte desejo de eliminar os combustíveis fósseis da aviação, várias barreiras tornam, para já, o processo complexo e exigem inovações tecnológicas ainda não totalmente viabilizadas.

Também os veículos aquáticos, como pequenos barcos, navios, ferries e submarinos podem ser eletrificados – e são-no cada vez mais. Por sua vez, a aviação elétrica de curto curso está ainda numa fase piloto, não se sabendo ainda com exatidão quando poderá chegar ao mercado. Sendo a densidade energética dos combustíveis fósseis significativamente maior do que a das baterias elétricas disponíveis atualmente, em termos de armazenamento de energia por peso, os combustíveis fósseis são ainda muito mais eficientes. Esta questão é crucial nos aviões, uma vez que o peso tem um impacto direto na eficiência e viabilidade do voo.

Por um lado, destaca-se ao nível da cobertura geográfica . A rede é bem distribuída, cobrindo não apenas grandes centros urbanos, mas também áreas rurais e estradas principais, o que facilita o uso de veículos elétricos em todo o país. Por outro, o país destaca-se ao nível da integração tecnológica , com uma rede tecnologicamente avançada, com plataformas digitais que permitem uma fácil localização dos postos e formas de pagamento simplificadas, facilitando e melhorando a experiência dos utilizadores.

– Quando for expectável que o veículo vá ficar muito tempo sem utilização, é aconselhável deixá-lo com cerca de 50% de carga;

A grande maioria das marcas que comercializam veículos elétricos oferecem uma garantia de oito anos/160 mil quilómetros, que inclui as baterias. Como essas baterias possuem menos componentes mecânicos do que um motor de combustão convencional, a probabilidade de precisarem de ser substituídas é menor. Segundo a UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, uma bateria pode durar mais de 15 anos num veículo elétrico, mas para ajudar a que isso aconteça há cuidados de utilização que devem ser considerados:

10 O que acontece às baterias quando deixam de ser usadas?

As baterias usadas constituem um desafio global que envolve a necessidade urgente de soluções sustentáveis para a sua reciclagem e reaproveitamento, a fim de mitigar os impactos ambientais. Nesse sentido, em 2023, o Conselho Europeu adotou um novo regulamento que reforça as regras de sustentabilidade relativamente às baterias e respetivos resíduos. Este regulamento vem estabelecer regras aplicáveis a todas as baterias e a todo o ciclo de vida das baterias, desde a produção até à reutilização e reciclagem. As medidas passam pela promoção da economia circular; pelo melhoramento do funcionamento do mercado interno das baterias (pretende-se assegurar uma concorrência mais justa com a introdução de requisitos de segurança, sustentabilidade e rotulagem dirigidas a todos os operadores); e, consequentemente, pela redução dos impactos ambientais e sociais.

Hoje, quando deixa de ser usada num veículo elétrico, uma bateria pode ser reutilizada para armazenamento de energia elétrica, em modo estacionário, em edifícios de habitação, escritórios, empresas, edifícios públicos, entre outros. Estima-se que uma bateria usada desta forma, para armazenar energia renovável, possa duplicar a vida útil de uma bateria elétrica de 8 a 10 anos para 16 a 20 anos.

Num contributo alinhado com as metas globais de descarbonização e com a inovação no setor energético, a Galp lançou o projeto “2nd Life Batteries”. Trata-se de um sistema pioneiro de armazenamento de energia que aproveita baterias de veículos elétricos em fim de vida para alimentar carregadores ultrarrápidos, sem sobrecarregar a rede elétrica.

Este projeto reflete o pioneirismo da Galp no desenvolvimento da rede de mobilidade elétrica ibérica. Há mais de 15 anos, a Galp instalava o primeiro carregador elétrico numa estação de serviço numa autoestrada europeia. Hoje, já ultrapassou os 5 mil pontos de carregamento.