Várias publicações que circulam na rede social Facebook alegam que deram entrada no Hospital Vila Star (em São Paulo, no Brasil) 2o pessoas intoxicadas com metanol, depois de terem ingerido bebidas alcoólicas adulteradas. “Vila Nova Star acaba de nos informar que já registraram perto de 20 casos de pessoas intoxicadas por *metanol*, devido a *lotes de bebidas destiladas falsificada*, sendo servidas em bares de renome nas regiões dos Jardins e do bairro do Ipiranga. Acreditam que se tratem de grandes lotes de destilados adulterados e contaminados”, pode ler-se numa das publicações.

No mesmo post, lê-se que os doentes entraram no hospital com “insuficiência renal aguda e problemas graves de visão” e que as autoridades desconhecem ainda a extensão total do problema. “Se puderem, alertem os jovens de suas famílias. Tratam-se de problemas gravíssimos desencadeados por esses destilados”, conclui a publicação.

As intoxicações por metanol (uma substância utilizada maioritariamente na indústria e altamente tóxica para o corpo humano) são um fenómeno em crescendo no Brasil, e que está associado à vida noturna e à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com esta substância. A 1 de outubro, a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação de combate à falsificação de bebidas alcoólicas no interior do estado, desencadeada por episódios de intoxicação por metanol com origem em bares e ligados à ingestão de bebidas como gin, whisky e vodka.

A adição de metanol às bebidas alcoólicas pode ser acidental ou deliberada. Esta substância está presente em bebidas como a cerveja e o vinho em quantidades muito pequenas. Nas bebidas destiladas, há situações em que, devido a falha no processo de produção, os níveis de metanol sobem inadvertidamente. Por outro lado, a adição intencional é ilegal e é muitas vezes feita por grupos criminosos com o objetivo de fugir às ações de fiscalização e, dessa forma, maximizar os lucros das vendas.

Esta quinta-feira, o Ministério da Saúde brasileiro atualizou o número de casos registados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas para 53. A maior parte dos quais foi registada no estado de São Paulo (42), sendo que 59 ainda estão em investigação.

No entanto, o hospital Vila Nova Star (que pertence ao maior grupo hospitalar privado do Brasil, a Rede D’Or São Luiz) não recebeu 20 pessoas intoxicadas em metanol. Ao jornal Estadão, o hospital desmente a informação que corre nas redes sociais e acrescenta que nenhum caso foi tratado nas suas instalações.

Conclusão

É falso que o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, tenha recebido 20 pessoas intoxicadas com metanol. O número de intoxicação por este produto químico está a aumentar no Brasil, nomeadamente no estado de São Paulo, mas esta unidade hospitalar privada não recebeu nenhum caso de intoxicação por metanol.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.