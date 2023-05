Nas redes sociais, circulam várias publicações de uma alegada declaração do antigo procurador da operação Lava Jato e ex-deputado Deltan Dallagnol, que terá dito, na Câmara dos Deputados, que as mulheres se devem “resignar a ganhar menos” do que os homens. A declaração teria sido proferida durante a aprovação de um projeto de lei que visava a igualdade salarial entre géneros em cargos com a mesma função ou de igual valor, segundo essas publicações.

O antigo deputado viu o seu mandato cessado pelo Tribunal Superior Eleitoral esta quarta-feira por suspeitas da prática de fraude, por se ter afastado do Ministério Público brasileiro antes de conhecer a decisão de 15 processos disciplinares em que era visado, evitando as possíveis penalizações que daí pudessem decorrer, e concorrendo a uma eleição para deputado federal, que venceu.

De acordo com a publicação aqui em análise, Dallagnol terá justificado o seu voto contra a igualdade salarial entre homens e mulheres porque esse princípio violava o que está consagrado na Bíblia. “Mulheres devem resignar-se a ganhar menos. A submissão ao homem deve ser até na remuneração. Está na Bíblia”, lê-se em várias publicações, que também apelam a que as mulheres não votem em Deltan Dallagnol numa futura eleição.

De facto, Deltan Dallagnol votou contra a proposta de lei, que tinha como objetivo a garantia da igualdade salarial entre géneros. Contudo, de acordo com o que a Agence France-Presse apurou junto aos seus assessores, durante a sessão plenária, que foi realizada à distância, o antigo deputado não discursou sobre o assunto.

Além disso, estas declarações de Deltan Dallagnol terão sido inicialmente propagadas pela página do Twitter GLOBO-Fake News, uma conta naquela rede social que divulga publicações satíricas sobre a vida política do Brasil, fazendo passar-se pela Globo. “A verdade revelada através da fake news”, lê-se na descrição da conta do Twitter.

"Não é de Deus".

Com essa afirmação o deputado Deltan Dallagnol justificou seu voto contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Acrescentou o ex-procurador: "Mulheres devem se resignar em ganhar menos. A submissão ao homem deve ser até na remuneração. Está na Bíblia." pic.twitter.com/pbwbkcNqSa — GLOBO-Fake-NEWS (@GloboFakeNews) May 5, 2023

Conclusão

Não é verdade que o antigo deputado Deltan Dallagnol tenha justificado o seu voto contra a proposta — que pretendia a implementação da igualdade salarial entre géneros em cargos com a mesma função ou de igual valor —, porque as mulheres se devem submeter aos homens, tendo em consideração que a própria Bíblia consagra o princípio de que as mulheres devem “subjugar-se” aos homens, inclusive na remuneração que auferem.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.