Uma publicação de Facebook alega que o Qatar quis cancelar o mundial após a eliminação da sua seleção nacional. Mais nenhuma informação foi partilhada além de uma fotografia de um dos responsáveis da delação do Qatar para a organização desta competição. Trata-se, no entanto, de uma publicação completamente falsa.

Como é óbvio, a justificação para declarar esta publicação como falsa é muito simples: a Argentina foi a grande vencedora da edição deste mundial, depois de derrotar a França nas grandes penalidades. Portanto, desde o momento em que o Qatar foi eliminado até ao fim da competição, que aconteceu no dia 18 de dezembro, domingo, tudo decorreu com normalidade no que diz respeito à competição em si.

Ora, a 25 de novembro, o Qatar seria eliminado da fase de grupos depois de sofrer duas derrotas (contra o Equador e contra os Países baixos) e sem conseguir conquistar qualquer ponto. Tornou-se, aliás, o anfitrião eliminado mais rapidamente de sempre em mais de 90 anos de história do Mundial.

Além disso, não há nenhuma notícia credível que cite qualquer responsável qatari a alegar a intenção de cancelar este evento desportivo no seu país. E ainda que este tenha sido um dos Mundiais mais polémicos de sempre — desde pedidos de boicote a situações controversas no país por causa dos direitos LGBT –, o Qatar nunca demonstrou vontade em cancelar a competição.

Não é verdade que o Qatar tenha demonstrado vontade — ou sequer decidido — terminar o Mundial após a seleção qatari ter sido eliminada da competição deste ano. Não existe qualquer declaração pública sobre esta intenção por parte de nenhum membro da delegação organizadora deste evento desportivo. Por último, convém referir que este mundial decorreu dentro da normalidade expectável, tendo a Argentina vencido a taça na final contra a França, na conversão de grandes penalidades.

