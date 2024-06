A publicação que está a ser partilhada nas redes sociais mostra uma manchete do site da estação televisiva de notícias norte-americana CNBC que tem como título “Futura atualização da Apple vai remover emoji de palhaço: Fontes dizem que emoji é utilizado como um sinal da extrema direita”.

A informação foi desmentida por um porta-voz da CNBC. Numa resposta enviada ao Observador, um representante da cadeia televisiva afirma que “o artigo em questão nunca foi publicado em CNBC.com”.

Para além disto, o autor, a data e a hora de publicação que constam da imagem que está a ser partilhada nas redes sociais coincidem com outra notícia publicada no site da estação televisiva e que não tem qualquer relação com a Apple ou com a simbologia de extrema-direita.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sobre a ligação entre o emoji de um palhaço e a simbologia associada à extrema-direita, o Centro Handa para o Estudo de Terrorismo e Violência Política da Universidade de St. Andrew tem uma explicação: “O emoji de um palhaço e a palavra ‘honk’ são utilizados para descrever pessoas que supostamente permitiram que a cultura ocidental fosse destruída e para dizer que estamos a viver num mundo em que tudo se tornou uma farsa.” O projeto Right Wing Watch também avança que a imagem de um palhaço tem sido adotada por elementos da extrema-direita.

Conclusão

É falso que a Apple vá descontinuar o emoji de um palhaço por ser utilizado como um sinal da extrema-direita. A CNBC, estação televisiva que aparece nas redes sociais como sendo o órgão de comunicação social que publicou a notícia, desmentiu a publicação. Há também sinais que apontam que esta imagem foi falsificada, é o caso do autor, data e hora da notícia coincidirem com uma outra publicada no website do canal.

Contudo, a Universidade de St. Andrew e o projeto Right Wing Watch apontam que há uma ligação entre a extrema-direita e o emoji de um palhaço.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.