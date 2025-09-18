Uma publicação partilhada nas redes sociais fala de um “atirador em massa” que terá sido detido junto ao estádio Stamford Bridge, do Chelsea FC na zona oeste de Londres, depois de um jogo da equipa. São feitas várias referências ao material que o suposto “atirador” tinha consigo no momento em que foi detido. A informação não está correta.

A imagem da publicação que está a ser partilhada é de uma pessoa (com o rosto pixelizado) a ser detida pelas autoridades e por baixo desta fotografia surge o símbolo do clube inglês de futebol Chelsea. No texto consta que o “atirador em massa foi preso perto de Stamford Bridge após o jogo contra o Chelsea. Ele usava capacete, colete à prova de balas, estava armado com uma pistola e carregava munição extra”.

A fotografia é real, mas alguma da informação relevante que a acompanha não é verdadeira. No dia 30 de agosto, ao início da tarde, foi, de facto, detido um jovem, de 16 anos junto do referido estádio, mais especificamente na Fulham Broadway, após o jogo entre o Chelsea e o Fullham. Mas não tinha nada do que é referido nesta publicação, nem se tratava de “um atirador em massa”.

O que se passou foi que o adolescente foi detido por estar a caminhar com um arma de fogo falsa. Num texto que colocou nas redes sociais oficiais, a Polícia Metropolitana diz que interveio depois de ter recebido relatos de uma pessoa que estaria a “dirigir-se à multidão”, junto ao estádio, “exibindo uma arma”. As autoridades adiantavam, no entanto, que o jovem tinha na sua posse uma “arma de fogo de imitação de aparência realista” e que ficou sob a custódia das autoridades, tendo depois sido libertado após pagamento de fiança, segundo escreveu a BBC.

No comunicado que divulgou, a Polícia Metropolitana escreveu, mais tarde, que o jovem estaria a dirigir-se a uma convenção de banda desenhada, naquele momento, com uma arma falsa e que ninguém tinha ficado ferido no incidente junto ao estádio. Ainda assim, a investigação foi aberta e as autoridades aproveitaram a publicação para “aconselhar fortemente as pessoas a não partilharem informações falsas e imagens de qualquer pessoa que tenha sido presa”.

We have responded to an incident this afternoon in Fulham – details here: pic.twitter.com/1j9CKl7FtX — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 30, 2025

Conclusão

A publicação partilhada junta uma imagem verdadeira e uma detenção que aconteceu, com informações que são falsas. É verdade que, a 30 de agosto, foi detido um jovem — a fotografia é verdadeira, como é possível verificar na notícia do The Telegraph desse dia — junto do estádio do Chelsea FC, depois de um jogo da equipa com o Fullham. Mas não se tratava de um “atirador em massa” e não transportava “uma pistola”, nem há registo de que transportasse um “colete à prova de balas”, “capacete” ou “munições extra”.

Na altura, a Polícia Municipal explicou o incidente nas suas redes sociais, detalhando que se tratava de um jovem de 16 anos que estaria a dirigir-se a uma convenção de banda desenhada com uma arma falsa. A situação foi relatada às autoridades que detiveram o jovem em causa (entretanto libertado) e abriram uma investigação. Trazer uma arma falsa é uma infração no Reino Unido. O Violent Crime Reduction Act de 2006 fixa que andar com uma “arma de fogo de imitação realista” — com”uma aparência tão realista que a torne indistinguível, para todos os efeitos práticos, de uma arma de fogo real” e que “não seja uma arma de fogo desativada nem uma antiguidade” — pode resultar em prisão ou multa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.