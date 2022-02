Está a circular nas redes sociais uma informação que dá conta de que o Bloco de Esquerda colocou à venda a sua sede nacional do partido, em Lisboa. A publicação é acompanhada de uma fotografia do edifício, a que foi acrescentada, com recurso à montagem, a palavra “Vende-se”.

Associado ao post, pode ler-se o seguinte comentário: “Última hora. Bloco de Esquerda coloca anúncio de venda do seu edifício na Rua da Palma 268, 1100-394 Lisboa”, acrescentando que mais informações podem ser dadas aos interessados por telefone das 13h às 16h de segunda a sexta-feira.

O número de telefone associado ao anúncio é de facto o número da sede nacional. Contudo, a informação de venda não corresponde à verdade. Fonte do Bloco de Esquerda garante ao Observador que não está de alguma forma a vender o edifício da sede nacional do partido. A informação “é falsa”, assegura a mesma fonte, adiantando também que não está nos planos avançar para esse processo.

Atualmente, e desde março de 2010, a sede nacional do Bloco de Esquerda situa-se na Rua da Palma, em Lisboa, sendo mesmo património do próprio partido.

Conclusão

É falso que a sede nacional do Bloco de Esquerda tenha sido colocada à venda, como sugere uma publicação que está a ser partilhada no Facebook. Há até um número de telefone para os supostos interessados no negócio. Mas a informação é falsa. O edifício, onde estão concentrados os serviços centrais do partido, não está assim para venda.

ERRADO

