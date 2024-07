CR7 em entrevista a falar de Neymar? Não é exatamente a situação mais improvável — ou até impossível — de se assistir. E se Cristiano Ronaldo tiver sido questionado sobre o internacional brasileiro, seu atual companheiro na liga saudita, e tiver respondido que o “problema” de Neymar é “a sua mentalidade”, que nunca conseguiu sair “da sombra” de Messi e de Mbappé, que “sempre teve que ser o centro das atenções”? E se Ronaldo também tiver dito que Neymar era o jogador “mais bonito de se assistir jogar”, que “deveria ter ganhado pelo menos um Ballon d’Or” [sic] e que vai sempre recordá-lo como “um príncipe que nunca foi coroado”? Estranho, certo? Até pela inexistência de reações públicas a declarações nesses termos.

Ora, o Observador deparou-se com publicações nas redes sociais que mostram Cristiano Ronaldo num contexto de entrevista e, aparentemente, a fazer todas essas afirmações. Vários dos utilizadores que foram confrontados com o mesmo vídeo dão sinais de encarar aquele vídeo como sendo verídico. Nem mesmo os sinais mais óbvios de manipulação — como o facto de, a determinado momento, o internacional português passar automaticamente do português de Portugal para o português do Brasil — parecem ter feito esses utilizadores suspeitar de que pudesse tratar-se de um conteúdo adulterado.

“Falou pouco mas falou muito. Neymar foi um príncipe que nunca foi coroado. O futebol foi muito injusto com Neymar”, escreve um dos utilizadores. “Cristiano falou tudo! Muito educado! Perfeito!”, escreve diz outro. “Falou muita besteira, e o Neymar é e foi muito melhor que você, Messi e todos os que compararem”, lê-se ainda em mais uma resposta à publicação que, em menos de uma semana, acumulou quase 266 mil “gostos”.

É certo que vários dos comentários sugerem estar em causa um conteúdo produzido com recurso a Inteligência Artificial. Mas muitos tomam por válidas e verdadeiras aquelas declarações. Serão?

Não, não são. O vídeo que está a circular nas redes sociais está cortado, mostrando apenas um plano fechado do internacional português, que surge com um conjunto de polo e calções brancos de uma conhecida marca de moda de luxo italiana. Fizemos, então, uma busca reversa da imagem de Cristiano Ronaldo naquela entrevista, recorrendo à ferramenta de busca online Google Images. E, por entre múltiplos resultados com o mesmo conteúdo editado, chegámos às imagens originais.

Trata-se de um vídeo promocional de uma ferramenta que Ronaldo usa há cerca de dois anos e que, no fundo, mede vários parâmetros de saúde, alimentação e descanso do internacional português. É sobre essa ferramenta que CR7 fala durante a entrevista de cerca de 20 minutos com um dos fundadores da empresa que criou a aplicação, além de serem abordados outros temas, como a infância do jogador, a influência dos pais na formação da sua personalidade e ética de trabalho e a sua carreira. O vídeo foi divulgado a 15 de maio.

Em jeito de curiosidade, ficamos a saber que Cristiano Ronaldo regista, em média, 43 batimentos cardíacos por minuto quando está em repouso. E que, durante os primeiros anos da carreira, “nunca” imaginou que alcançaria o nível de performance que todos conhecem. “Nem com 14, 15, 16 anos pensei nisso. Talvez com 18, 19, 20 tenha começado a sentir que tudo era diferente”, diz na conversa.

Mas há uma tema de que Cristiano Ronaldo não fala nunca durante aquela entrevista. É esse mesmo: Neymar. Nem elogios nem críticas, não há uma única passagem da entrevista em que o nome do internacional brasileiro seja referido (em rigor, nenhum outro atleta é mencionado na entrevista). O conteúdo — como fica claro ao ouvir toda a conversa — foi editado para introduzir declarações que não foram feitas por CR7.

Não é que o internacional português nunca tenha falado sobre Neymar. Já fez comentários e análises sobre o estilo de jogo do brasileiro, em comparação com o Lionel Messi, e também sobre a carreira, num momento em que se admitia a saída do PSG, ainda em 2019. Mas nunca para dizer que considera o atual jogador do Al-Hilal um “príncipe que nunca foi coroado”.

Conclusão

O vídeo foi manipulado. A entrevista aconteceu, mas nunca durante os 20 minutos da conversa o internacional português faz uma referência a Neymar ou é sequer questionado sobre o jogador brasileiro.

