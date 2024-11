Várias publicações na rede social Threads e no Facebook alegam que várias produtoras cinematográficas e também uma estação televisiva norte-americana (a CBS) e um programa de televisão suspenderam as publicações na rede social X, detida pelo multimilionário Elon Musk. “A Disney deixou de publicar no X. A Marvel deixou de publicar no X. A Paramount deixou de publicar no X”, pode ler-se nos posts.

A rede social X, o antigo Twitter, tem vindo a perder alguns utilizadores importantes nos últimos dois anos, desde que Musk comprou a empresa, particularmente desde meados de novembro deste ano. Nessa altura, jornais como o inglês The Guardian e o espanhol La Vanguardia, e celebridades como a atriz Jamie Lee Curtis, deixaram a plataforma, num gesto de desagrado para com o proprietário do X, um fervoroso apoiante de Donald Trump e membro já anunciado da nova administração norte-americana, que vai tomar posse no final de janeiro.

Mas terão também as produtoras de cinema norte-americanas feito o mesmo? A resposta é não. Nem a Marvel, a Disney ou a Paramount anunciaram a saída do X, e continuam a publicar conteúdo regularmente, como mostram os exemplos seguintes.

Gather your bubs and kick off a new tradition with a feast for the eyes, stomach, and soul.

*there will be dinner rolls#DeadpoolAndWolverine is now streaming only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/bETeeFsizP

— Marvel Studios (@MarvelStudios) November 21, 2024